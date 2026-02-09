El padre de Kylian Mbappé: "Criticamos a alguien que marca 60 goles por temporada"

Kylian Mbappé atraviesa uno de sus mejores momentos en el Real Madrid. El delantero francés ya es el líder indiscutible del conjunto blanco y su media goleadora desde hace ya más de 12 meses alcanza el gol por partido.

Sin embargo, no todo han sido alegrías para Mbappé en el Real Madrid. De hecho, sus primeros meses fueron muy complicados y fue el objeto de muchas críticas.

Sobre eso habló Wilfrid Mbappé, padre del '10' madridista, en una entrevista en septiembre con L'Equipe. En ella, cuestionó la manera en que se analiza hoy el rendimiento de su hijo: "¿Cómo juzgamos a un jugador? Cada posición tiene sus particularidades. Criticamos a alguien que todavía marca 60 goles por temporada. Defender y presionar no es su juego. Kylian hace cosas que los otros son incapaces de hacer".

Wilfrid también recordó cómo se amplificaron las dudas en el inicio de su etapa en el Real Madrid y cómo terminó respondiendo Kylian. "Nos decían que se acababa el mundo, pero terminó con el Pichichi y la Bota de Oro. Tiene una mente de acero y disfruta. Mientras sea feliz, triunfará. Quiere ganarlo todo", explicó.

Incluso restó importancia a las exigencias de algunos técnicos para que el delantero se involucre más en la presión. "Me da igual que Kvaratskhelia haga un carrerón en el 90 para defender en una final de Champions. Yo nunca le diría eso a un delantero. Y no porque sea mi hijo", añadió, marcando una línea muy clara entre lo que espera de un atacante y lo que, a su juicio, se le está pidiendo de más a Kylian.

Mbappé, en el partido de Mestalla ante el Valencia. REUTERS

El padre aprovechó para ilustrar esa personalidad singular con una anécdota de la infancia. Contó que, cuando tuvo que escoger instrumento musical, Kylian eligió la flauta travesera en lugar de opciones más populares como la guitarra o el piano.

"Eso dice mucho de él, siempre ha hecho lo que le gusta sin dejarse llevar por los demás. Me gusta ese lado de 'así soy yo, ya está'", relató Wilfrid, presentando a su hijo como alguien fiel a su instinto desde pequeño.

En los momentos de mayor presión, el padre recurre a un recordatorio muy sencillo para aterrizar al delantero. "Le digo: '¿Qué diría el pequeño Kylian? Sería el más feliz del mundo'. Y eso le ayuda a volver a la realidad", confesó, dejando una imagen íntima de la relación entre ambos y del soporte emocional que sostiene al goleador en plena tormenta mediática.