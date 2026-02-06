Ya es oficial: Rodrygo sufre una tendinosis en el isquio de su pierna derecha y se perderá el partido de Liga ante el Valencia

Rodrygo Goes ha hecho saltar las alarmas en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en la mañana de este viernes al no entrenar junto con el resto de sus compañeros. A pesar de que en un principio las sensaciones vaticinaban una sobrecarga, las pruebas médicas han esclarecido la lesión que sufre.

Al brasileño se le ha diagnosticado una tendinosis en el isquio de su pierna derecha y se estima que estará de baja durante unos 10 días. Por lo tanto, de forma segura se pierde el partido de este domingo ante el Valencia y es duda para el próximo ante la Real Sociedad.

A la espera de cómo evolucione en los próximos días, Rodrygo encara ahora un nuevo parón, ya que también será baja por sanción en los dos partidos del playoff de dieciseisavos de final de la Champions frente al Benfica, tras ser expulsado en los últimos minutos en el estadio Da Luz.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2026

El brasileño pierde así una gran oportunidad de actuar en su posición predilecta, la banda izquierda, en el próximo compromiso liguero del conjunto blanco, este domingo en Valencia.

Un partido, en Mestella, en el que no estará Vinicius, habitual en esa posición. El '7' del Real Madrid causa baja tras ver ante el Rayo Vallecano la quinta tarjeta amarilla, por lo que tendrá que cumplir sanción.

