Gaspart, ante la jueza del 'Caso Negreira': "El Barça nunca ha cometido ninguna ilegalidad"

El expresidente del Barça Joan Gaspart se ha desmarcado de los pagos al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, que comenzaron en su etapa, y ha defendido que el club nunca ha cometido "ilegalidad" alguna, aunque si así fuera la dirección del club lo sabría.



Gaspart ha declarado este viernes como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a Enríquez Negreira entre los años 2001 a 2018 y que la Fiscalía cree tenían como objetivo obtener decisiones arbitrales favorables al club.



Según han informado fuentes jurídicas, Gaspart, que dirigió el Barça entre los años 2000 y 2003, ha dicho que desconoce los motivos por los que el club decidió iniciar los pagos a Negreira, quien siempre ha mantenido que cobraba del Barça por redactar informes sobre arbitrajes.

Joan Gaspart, ante los medios de comunicación tras declarar por el 'Caso Negreira'. EFE

A su salida de la sede judicial, Gaspart ha insistido de forma reiterada —llegando a afirmar que lo repitió hasta en 33 ocasiones ante la magistrada— que el equipo azulgrana "jamás" pagó a ningún colegiado para amañar partidos.

El exmandatario ha defendido que era "normal" contar con ojeadores o profesionales que asesoran a la entidad y ha censurado que se intenta "enfangar" la competencia con acusación que tilda de falsas.

Según su testimonio, el club gestionaba un volumen ingente de facturas y él nunca tuvo conocimiento directo de estos pagos específicos, los cuales otros expresidentes como Joan Laporta han justificado anteriormente como una "herencia" de directivas previas.

​Para contrastar el modelo de asesoría del club, también ha comparado este viernes como testigo Ricardo Segura, excolegiado y actual asesor arbitral del Barça.

Segura ha detallado que forma parte de la plantilla con un sueldo de 49.000 euros brutos anuales para elaborar unos 60 informes por temporada, una cifra que queda muy lejos de los pagos millonarios percibidos por Negreira.

Además, ha revelado que el actual técnico, Hansi Flick, no solo utiliza estos análisis, sino que llega a reclamarlos cuando no los recibe un tiempo, marcando una diferencia con exentrenadores como Ernesto Valverde o Luis Enrique, quienes declararon no haber visto nunca los informes del hijo de Negreira.

En el plano institucional, Gaspart ha cargado duramente contra el Real Madrid, personado como acusación particular, asegurando que su postura en el proceso "hace mucho daño al fútbol".

Mientras tanto, la instrucción sigue quemando etapas: tras la declaración de hoy, la jueza Alejandra Gil ha fijado para el próximo 10 de abril la comparecencia de Elena Fort, como representante legal del club investigado, y de Carlos Naval, delegado del primer equipo desde hace cuatro décadas.

Paralelamente, la defensa de Enríquez Negreira ha solicitado que un forense vuelva a evaluar su estado tras el examen de 2023, insistiendo en que su deterioro cognitivo le incapacita para afrontar el proceso judicial