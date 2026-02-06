Atlético de Madrid - Barça y Athletic - Real Sociedad, las semifinales de la Copa del Rey

Gerard Martín y Ferran Torres celebran un gol contra el Albacete ante la mirada de Lamine Yamal. EUROPA PRESS

Atlético de Madrid - FC Barcelona y Athletic - Real Sociedad serán las semifinales de la Copa del Rey. Cuatro equipos que pelearán en una eliminatoria a doble partido por ganar el billete a la final de La Cartuja.

Los partidos de ida se jugarán del 10-12 de febrero, mientras que los duelos de vuelta se disputarán del 3-5 de marzo. De momento no se conoce la fecha de la final. Estaba prevista para el 25 de abril, pero coincide con la Feria de Abril en Sevilla, por lo que la RFEF tendrá que buscar otro hueco.

Dos duelos de altura. Un enfrentamiento entre los dos máximos favoritos al título y un derbi vasco que promete emociones fuertes. Los choques de ida serán en el Metropolitano y en San Mamés, mientras que los enfrentamientos de vuelta se jugarán en el Camp Nou y en Anoeta.

🤝 ¡ASÍ SE DIBUJAN LAS 𝗦𝗘𝗠𝗜𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦!



➡️ 𝗜𝗱𝗮: 10, 11 o 12 de febrero.

⬅️ 𝗩𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮: 3, 4 o 5 de marzo. #CopaDelReyMapfre I #LaCopaMola pic.twitter.com/wAbcRmx6FZ — RFEF (@rfef) February 6, 2026

Un año después, los de Simeone y los de Flick se verán las caras en la antesala de la final. Sin embargo, esta vez serán los azulgranas quienes jueguen ante su público en el partido definitorio. Un choque en el que se espera que el Camp Nou pueda albergar a 62.000 espectadores.

Los alicientes

Por primera vez en esta edición, al equipo de Hansi Flick le tocará un equipo de Primera división. Hasta ahora, sus adversarios siempre habían sido equipos de inferior categoría: Guadalajara, Racing de Santander y Albacete.

El Atlético, que tiene nuevo ‘look’ tras sus fichajes en el mercado de invierno, tiene la misión de superar un muro que no es capaz de cruzar desde la final ganada en el Bernabéu en 2013. Desde aquella noche, los de Simeone no han vuelto a disputar una final de Copa. El año pasado cayeron en semis contra el Barça y el anterior en la misma ronda con el Athletic.

La Real Sociedad va a disputar las semifinales de la Copa del Rey tras haber ido por delante en el marcador en sólo 20 minutos de los 329 jugados en las eliminatorias de dieciseisavos (dos minutos), octavos (pasó en penaltis) y cuartos de final (los 18 minutos finales).

Mikel Oyarzabal celebra la clasificación de la Real Sociedad contra el Alavés. EUROPA PRESS

Los de Matarazzo han cambiado por completo desde su llegada. No han perdido en 2026 y se presentan a la antesala de la final como un hueso muy duro de roer.

El Athletic, por su parte, jugará por primera vez esta temporada un partido de Copa en San Mamés. Un factor que puede ser diferencial para que los vascos regresen a una final dos años después. Sería una bocanada de aire fresco dentro de una temporada muy complicada para ellos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.