Arbeloa, a repetir la fórmula de Zidane aprovechando el respiro del calendario: el mes clave para hacer su plan de entrenamiento

Arbeloa, en el banquillo del Bernabéu durante el partido ante el Mónaco. Reuters

"Llevo 18-19 días, prácticamente con partido cada tres días, sin tener mucho tiempo para trabajar. Lo que estamos buscando es poder tener tiempo con los jugadores para trabajar, mejorar y cada día ir a más. Eso es lo que nos va a venir por delante y en eso estamos enfocados", señaló Arbeloa en rueda de prensa en la previa del partido ante el Rayo Vallecano.

Y es que a pesar de que la afición no ha compartido la decisión del salmantino de darle a la plantilla dos días de descanso, el cuerpo técnico los ha considerado necesarios a tenor de la exigencia de esta temporada, tanto en lo físico como en lo psicológico tras las críticas recibidas cada semana.

La idea de Arbeloa era y es aprovechar que el calendario da un respiro con un solo partido por semana para mejorar. "Ahora mismo es tiempo de trabajar. Vienen ahora dos semanas en las que vamos a poder trabajar en todos los niveles, y eso es lo que queremos, lo que queríamos y lo que buscábamos", apuntó el pasado sábado.

En la mañana de este miércoles, Arbeloa ya se puso manos a la obra. Pintus, el preparador físico que ya regresó con un Xabi Alonso cuestionado y que ha asumido el mando de manera definitiva junto al nuevo entrenador, también está teniendo trabajo, ya que uno de los aspectos que Arbeloa quiere reforzar es el físico.

Hace poco más de una semana, Zidane, quien también llegó en enero tras el despido de Rafa Benítez, recordó la importancia del tiempo disponible para implementar un plan de entrenamiento.

"Recuerdo que teníamos tres semanas y no teníamos la Copa de Europa, no teníamos la Copa, solo la Liga y teníamos tres semanas para trabajar. Durante tres semanas podíamos trabajar del lunes al siguiente partido", rememoró el francés.

"En realidad nos habíamos dado cuenta de que necesitarían hacer el cardio, coger gasolina, como decíamos", añadió Zizou, quien entonces dejó la parcela física a Bernardo Requena y al staff que ya dirigía en el Castilla. Pintus no llegaría al Madrid hasta el verano.

Todo gira en torno al físico

En el caso de Arbeloa, ya se ha puesto el contador a cero. La siguiente cita es el domingo en Mestalla y después habrá otro puente largo, aunque algo menos porque la cita ante la Real Sociedad en el Bernabéu es el sábado, y habrá que ver si hay día de descanso el lunes para hacer la cuenta exacta.

A Zidane la jugada le salió perfecta porque aquel Real Madrid de la temporada 2015-2016 acabó alzándose con la Undécima en Milán tras ganar en la final al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis.

Y es que uno de los objetivos de Arbeloa ahora que el calendario es menos exigente en estas dos próximas semanas es trabajar en todas las facetas posibles, tanto tácticas como físicas, para mejorar las prestaciones de la plantilla.

En la vuelta a los entrenamientos, el equipo lo ha hecho con las famosas máscaras que usa Antonio Pintus durante las semanas previas a los inicos de las temporadas.

El italiano está auscultando el estado físico de cada futbolista y va a trazar una labor específica para "relanzar la condición" de cada uno con el fin de obtener su mejor estado de forma en tres semanas.

Objetivo: Benfica. Ese trabajo aeróbico y biológico es relevante para que los futbolistas obtengan mejores rendimientos y reafirmen una confianza en sí mismos.

Arbeloa ha tenido que hablar más que entrenar durante tres semanas de locura repletas de partidos, de entrenamientos de recuperación y de ruedas de prensa antes, durante y después de cada envite. Ahora ha comenzado a trabajar el equipo. Por fin.

Por la cabeza del entrenador el objetivo es llegar al tramo más decisivo de la temporada, los meses de abril y mayo, con opciones reales de poder celebrar títulos y las dos competiciones donde el Real Madrid están en liza son la Liga y la Champions.

Álvaro Arbeloa, en el entrenamiento del Real Madrid EFE

El Real Madrid tendrá por primera vez desde que la Champions apareció en escena dos semanas libres de partidos entresemanales. El motivo no es para celebrar, puesto que corresponde a que no pueden jugar la Copa del Rey al haber caído eliminados contra el Albacete, un rival de Segunda División.

Sin embargo, a grandes problemas y disgustos, soluciones. Y por ello aprovecharán estos días para poder poner los cimientos que sostendrán a la plantilla en los tramos más importantes del curso.

Arbeloa tendrá un papel muy importante en estas semanas, ya que podrá aportar su idea táctica a sus jugadores, algo que no ha sucedido hasta el momento, puesto que la exigencia del calendario no lo ha permitido.

El salmantino tiene la misión de hacer entender a sus futbolistas su idea de juego. Para ello, trabajará mucho los conceptos tácticos dentro del terreno de juego. De esta manera, espera que su equipo suba el nivel de cara a poder competir tanto en La Liga como en la Champions.