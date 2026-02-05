El pueblo costero donde debutó Joaquín Sánchez antes de ganar millones de euros: tiene 90.000 habitantes y 3 clubes históricos

En la costa gaditana de la provincia de Cádiz se encuentra El Puerto de Santa María, un municipio que ha rebasado hace poco la barrera de los 90.000 habitantes, consolidándose como una de las grandes ciudades de la región.

Esta localidad atlántica representa un hito histórico en su desarrollo, combinando tradición, historia y un presente económico dinámico. Pero más allá de sus cifras demográficas, El Puerto es conocido como el pueblo donde un niño comenzó su extraordinaria carrera deportiva que lo llevaría a convertirse en una leyenda del fútbol español.

Joaquín Sánchez, nació en El Puerto de Santa María el 21 de julio de 1982. Su debut profesional en la élite del fútbol español llegó el 3 de septiembre de 2000 con el Betis , cuando todavía el equipo verdiblanco militaba en Segunda División.

Bajo las órdenes del técnico Fernando Vázquez, fue titular desde el principio demostrando inmediatamente que poseía un talento extraordinario. Rápidamente se convirtió en uno de los artífices fundamentales del histórico ascenso del equipo bético a Primera División, iniciando una carrera que se prolongaría durante más de dos décadas.

A lo largo de su trayectoria profesional, Joaquín disputó más de 930 partidos oficiales vistiendo camisetas como la del Betis, Valencia, Málaga y Fiorentina, además de ser internacional con la selección española.

Joaquín Sánchez, durante la celebración de la Copa del Rey 2021/2022 con el Betis AFP7 / Europa Press

Durante su paso por estos clubes acumuló 114 goles y 143 asistencias, dejando una huella indeleble en el fútbol español e internacional. Sus traspasos por millones de euros ejemplifican su valor de mercado: fichado por el Valencia por 25 millones de euros en 2006, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia de aquel club.

Equipos con historia

Más allá de los números económicos, la riqueza deportiva de El Puerto de Santa María se refleja en la presencia de tres clubes históricos que han dado forma a la identidad futbolística de la localidad.

El Racing Club Portuense, fundado el 10 de febrero de 1928, es el club más antiguo de la ciudad y el más representativo por su palmarés, masa social e historia.

Este equipo ha participado en innumerables competiciones y ha acogido en su estadio José del Cuvillo grandes encuentros, incluyendo el legendario Trofeo Ciudad de El Puerto, que organiza desde 1972 y que ha reunido a los grandes nombres del fútbol español e internacional.

Además del Racing Club Portuense, cuenta con el Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP), fundado en 1971 como sección del Club Atlético Portuense, que posteriormente se independizaría en 1982.

Este club se ha convertido en una institución de referencia en el rugby español, participando en competiciones a nivel nacional y regional, y dejando una estela de prestigio allá donde compite.

El tercer club histórico es el CD San Fernando, que ha tenido una trayectoria importante en la región, compitiendo en diversas categorías y manteniendo viva la tradición futbolística de Andalucía, enfrentándose regularmente contra otros equipos de renombre en la provincia.

El Puerto de Santa María representa mucho más que simples cifras demográficas. Es un pueblo con un patrimonio deportivo excepcional y la cuna de Joaquín Sánchez, quien desde sus inicios en estas tierras gaditanas llegó a ganar millones de euros y convertirse en una leyenda del fútbol español.