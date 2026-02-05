Joan Gaspart, el hombre clave del 'caso Barça-Negreira': 25 años en el club y parte de la directiva que empezó los pagos

El 'caso Negreira' se prepara para vivir uno de los momentos más importantes. Este viernes Joan Gaspart acude al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona para declarar en calidad de testigo por el pago de 7,3 millones de euros que realizó el Barça al vicepresidente de los árbitros durante casi dos décadas.

La relevancia de la figura de Joan Gaspart es absoluta en este caso. Él fue quien inició los pagos a José María Enríquez Negreira desde la presidencia del club, y con él se reanudaron cuando se convirtió en presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

La jueza solicita su presencia en el juzgado para que trate de aclarar cuál es la relación que mantenía, como presidente del Barça, con el número 2 de los árbitros. Lo hará, eso sí, como testigo y no como investigado ya que los presuntos delitos habrían prescrito al haberse dado hace ya más de veinte años.

Con Gaspart empezó todo

No se puede entender el 'caso Negreira' sin citar a Joan Gaspart. El catalán estuvo cerca de un cuarto de siglo vinculado a la cúpula del Fútbol Club Barcelona. Fue vicepresidente durante 22 años bajo el mandato de Núñez (1978-2000) y posteriormente asumió la presidencia de la entidad culé.

Desde el año 2000 hasta el 2003 estuvo al mando del Barça. Las investigaciones fijan el momento del inicio de los pagos a José María Enríquez Negreira en el año 2001, por lo que fue Gaspart el hombre que inició el vínculo con el que era por entonces vicepresidente del Comité Técnico Arbitral.

En aquella primera temporada, Negreira le facturó al Fútbol Club Barcelona un montante de 135.228€ a través de su empresa DASNIL 95. La investigación de la Fiscalía apunta directamente a Gaspart como uno los testigos clave que tendrán que pasar a prestar declaración.

La conexión entre el FC Barcelona y Enríquez Negreira se pausó entre las temporadas 2002/2003 y la 2004/2005. Es decir, la campaña que Gaspart dimitió, y también las dos primeras del mandato de Joan Laporta.

Con Gaspart en la RFEF

Después de este lapso de dos temporadas sin abonar cantidad alguna a Enríquez Negreira, la relación estrecha entre el FC Barcelona y el exnúmero 2 de los árbitros se retomó a mediados de 2005 y se mantuvo, a través de las empresas Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, hasta 2018.

Durante este tiempo, el club pagó un total de 7,3 millones de euros al directivo del Comité Técnico de Árbitros.

El momento en el que se reanudan los pagos a Enríquez Negreira coincide con la llegada de Joan Gaspart a la vicepresidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Bajo el mandato de Ángel María Villar, el expresidente del Barça consiguió un puesto importante en la RFEF y además movió hilos para ello.

Gaspart fue la persona que logró que Laporta no siguiera la disciplina de voto de la Liga de Fútbol Profesional, que se había alineado con el otro candidato, Gerardo González Otero.

"Al Barça le conviene apoyar a Villar y tener una buena relación con la Federación, donde se cuecen los Comités de Árbitros, Competición y también con LaLiga", llegó a afirmar públicamente Alfons Godall, vicepresidente de Joan Laporta.

Además, Gaspart consiguió que Jaume Roura, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, incumpliera el acuerdo de la territorial de votar a González Otero y que los árbitros, donde Negreira era vicepresidente del CTA desde 1993, también apoyaran casi por unanimidad a Villar.

Gaspart niega ilegalidades

Joan Gaspart le ha dado absoluta normalidad a la relación del Fútbol Club Barcelona con José María Enríquez Negreira en sus declaraciones, un vínculo que él mismo inició y que posteriormente volvió a estrechar.

En una entrevista con Crónica Global, el expresidente defendió que no había hecho nada ilegal y que, si así hubiera sido, se habría enterado como máximo mandatario que fue.

"No sé si se contrató o no se contrató, pero no solo en este caso, sino en tantos y tantos casos que se contratan en un club como el Barça y que el presidente no siempre conoce. Lo que sí le puedo cuasigarantizar es que si se hubiese contratado algo ilegal, el presidente lo hubiese sabido. Yo lo habría sabido", comentó el catalán.

"Cualquier equipo como el Barça, o cualquier otro equipo del fútbol europeo, que contrate, si es que es el caso, a una persona relacionada con el mundo arbitral para poder informar de cómo es un árbitro determinado, hasta aquí no es ilegal. Al contrario, es muy legal y muy positivo", incidió en cuanto al vínculo entre el FC Barcelona y Negreira.

La declaración de Gaspart llegará pocas horas después de que la defensa de José María Enríquez Negreira haya solicitado a la jueza que ordene un nuevo examen forense para determinar su estado de salud, alegando que su deterioro cognitivo ha empeorado desde la evaluación realizada en 2023.

En un escrito presentado ante el juzgado, su abogado, Daniel Pérez-Esqué, sostiene que Negreira padece un deterioro cognitivo que le impide "defenderse con todas las garantías" en el proceso penal. Por ello, pide que sea sometido a una nueva valoración médica que permita a la jueza decidir si debe ser apartado de la causa por demencia.