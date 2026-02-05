El dardo de Iturralde (58), exárbitro, a Laporta: "Debe pedir perdón por pagar al sinvergüenza de Negreira"

El exárbitro Eduardo Iturralde González ha cargado contra el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, después de que este cuestionara públicamente el arbitraje del encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano.

Las declaraciones del dirigente culé no han sentado bien al histórico colegiado, quien le ha exigido que pida disculpas por el 'Caso Negreira' antes de opinar sobre los árbitros españoles.

Laporta se había mostrado crítico con el desarrollo del partido disputado en el Bernabéu: "No entiendo de dónde salieron esos nueve o diez minutos adicionales. Hay futbolistas que se están acostumbrando a tirarse al suelo, algo que debería sancionarse con tarjeta", manifestó el presidente azulgrana.

Además, el máximo mandatario barcelonista volvió a cargar contra el Real Madrid por la línea editorial de su canal de televisión: "Están beneficiando a un equipo que utiliza su medio para difundir mensajes inapropiados y asegurar constantemente que los colegiados los perjudican. Esta es la consecuencia", señaló.

La respuesta de Iturralde González no se hizo esperar. Durante su intervención en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, el exárbitro censuró duramente las palabras de Laporta.

negreira

"La jugada polémica del Madrid contra el Rayo no es discutible. Lo que le recomendaría a Laporta es que, antes de hablar de favoritismos, recuerde que él, junto a otros, abonó dinero al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros", expresó con firmeza.

Iturralde fue aún más allá al responsabilizar directamente a Laporta y al exvicepresidente del CTA del deterioro de la imagen arbitral en España: "El daño que se ha causado al arbitraje español es en gran parte culpa suya y del sinvergüenza de Enríquez Negreira", dijo.

"Cuando Laporta hable de árbitros, lo primero que debe hacer es pedir perdón al fútbol español por dejarnos en esta situación tras pagar al vicepresidente del CTA y meternos en este lío", sentenció.

Novedades del caso

Mientras tanto, la situación judicial del propio José María Enríquez Negreira experimenta un nuevo giro.

Su abogado, Daniel Pérez-Esqué, ha solicitado al juzgado que investigue los pagos millonarios del Barcelona y un nuevo reconocimiento médico forense para su cliente, argumentando que su deterioro cognitivo se ha agravado significativamente desde la última evaluación realizada en 2023.

Según el escrito presentado ante la jueza, Negreira padece un deterioro mental que le impide "defenderse con todas las garantías" en el proceso penal. La defensa solicita una nueva valoración médica que permita determinar si debe ser excluido de la causa por demencia.

El exdirectivo arbitral está siendo investigado junto a los expresidentes del Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros, por haber recibido más de siete millones de euros del club catalán entre 2001 y 2018. La Fiscalía sospecha que estos pagos podrían estar vinculados a delitos de corrupción deportiva.

En 2023, el Instituto de Medicina Legal de Cataluña concluyó que, pese a presentar indicios de leves de deterioro cognitivo, Negreira conservaba las capacidades mentales suficientes para enfrentar un juicio.

Sin embargo, un informe reciente de la Fundación ACE, especializada en Alzheimer, indica un empeoramiento considerable de su estado. El documento señala que Negreira presenta un nivel 5 en la escala GDS de Reisberg, equivalente a una "demencia moderada".

"Es indiscutible el deterioro experimentado durante este período y la necesidad de una nueva evaluación forense", concluye el escrito de la defensa. Negreira fue citado a declarar como investigado en marzo de 2024, aunque ejerció su derecho a no declarar.