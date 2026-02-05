El Barça, en vilo por obtener el permiso para ampliar el aforo del Spotify Camp Nou a más de 62.000 espectadores

El regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou ha supuesto una excelente noticia en los ámbitos social, económico e institucional para la entidad azulgrana, aunque su mayor impacto se ha producido en el terreno deportivo.

El conjunto dirigido por Hansi Flick ha hecho de nuevo su estadio en un auténtico fortín, con siete victorias en los siete encuentros disputados desde su vuelta, el pasado 22 de noviembre de 2025.

Pese a los buenos registros obtenidos esta temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc -con una sola derrota, frente al PSG-, es evidente que el regreso al Camp Nou ha marcado un punto de inflexión en todos los sentidos.

En las semanas previas a su dimisión para convocar elecciones, la directiva encabezada por Joan Laporta centró sus esfuerzos en lograr la licencia 1C de las obras del estadio, que permitirá ampliar el aforo por encima de los 62.000 espectadores con la reapertura del Gol Nord.

La junta pretendía acelerar este proceso con vistas a una hipotética vuelta del play-off de la Champions League. Sin embargo, la clasificación directa del Barça para los octavos de final ha modificado, de forma positiva, los plazos previstos.

Imagen exterior del Camp Nou

El propio Laporta ya advirtió de que los tiempos eran demasiado ajustados para el próximo compromiso en casa, programado para este sábado 7 de febrero ante el RCD Mallorca (16.15 horas). Y así ha sido.

La previsión del club es que los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, que ya disponen de toda la documentación necesaria y están evaluando los accesos y las zonas afectadas, concedan la licencia 1C de cara al duelo frente al Levante, fijado para el 22 de febrero (16.15 horas).

Todo apunta a que este encuentro será el primero en el Spotify Camp Nou durante el periodo de recogida de firmas de los precandidatos a la presidencia del club.

Con vistas a las elecciones

En este contexto, el aumento del aforo facilitará que los aspirantes -incluido el propio Laporta- puedan presentar sus proyectos ante un mayor número de socios.

Paralelamente, el FC Barcelona y los colectivos de la Grada de Animación (Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça) mantienen una "fase de negociación constructiva" con el objetivo de regresar a su ubicación habitual “lo antes posible".

Ambas partes buscan poner fin al conflicto abierto desde finales de noviembre de 2024, que se prolonga desde hace más de un año.

No obstante, incluso si las conversaciones concluyen con un acuerdo antes de la obtención de la licencia 1C, el retorno de la Grada de Animación -que pasará a denominarse Gol 1957- deberá contar también con el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona y de los Mossos d'Esquadra.