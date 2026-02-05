El Atlético de Madrid se une a Barça, Real Sociedad y Athletic Club para dibujar las semifinales de la Copa del Rey

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran un gol ante el Real Betis. EFE

Fútbol Club Barcelona, Athletic Club, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Esos son los cuatro semifinalistas que siguen vivos en la Copa del Rey y estarán este viernes en el bombo.

Como es habitual, no hubo sorpresas a estas alturas de la temporada en pleno recrudecimiento del debate acerca del formato de la competición, y los cuatro protagonistas en el paso previo hacia la final son clubes de Primera División.

El último en unirse a esta lista de privilegiados fue el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco doblegó al Real Betis con una goleada increíble en La Cartuja que le sirvió para despejar las dudas de los últimos encuentros.

Lookman celebra su primer gol con el Atlético de Madrid. EFE

Los de Simeone arrasaron con mucha más facilidad de la esperada y sellaron su pase a las semifinales con mucha solvencia. Hancko abrió la lata a los doce minutos de juego y a partir de ahí todo fue mucho más sencillo para los madrileños.

Lo más destacado fue el debut de Lookman. El flamante fichaje de invierno fue protagonista como goleador y como asistente, por lo que ilusiona a las primeras de cambio a la afición colchonera después de la polémica montada en torno al mercado.

El plácido camino de Barça

El Fútbol Club Barcelona se plantó en semifinales sin tener que enfrentarse en todo el camino a ningún equipo de Primera División.

La última víctima fue el Albacete, equipo de Segunda División, que pese a que plantó cara tuvo que resignarse a sucumbir ante la superioridad de los culés en el Carlos Belmonte.

Previamente, el Barcelona había derrotado al Guadalajara de Primera RFEF en su primera aparición en el torneo, y posteriormente se deshizo también con sufrimiento del Racing de Santander, de Segunda División.

Athletic y Real, posible derbi vasco

Los dos principales equipos vascos consiguieron también el billete a las semifinales, en este caso con bastante más sufrimiento.

El Athletic Club consiguió una victoria casi milagrosa en Mestalla gracias a un gol de Iñaki Williams en el último minuto del tiempo añadido. De esta forma, los de Valverde, que no terminan de encontrar su mejor versión en La Liga, encuentran en la Copa un gran refugio.

Iñaki Williams celebra su gol con el Athletic. EFE

La Real Sociedad, por su parte, se deshizo del Deportivo Alavés en un partido igualado. Los de Vitoria llegaron a ir mandando en el marcador, pero desperdiciaron un penalti a favor y terminaron pagándolo caro.

Ahora podría darse un atractivo derbi vasco en semifinales, ya a ida y vuelta, que prometería emociones muy fuertes.

Cuartos de final Copa del Rey

Albacete 1 - 2 FC Barcelona

Valencia 1 - 2 Athletic Club

Alavés 2 - 3 Real Sociedad

Real Betis 0 - 5 Atlético de Madrid