La vida actual de Danny Murphy (48), exfutbolista del Liverpool, tras perder más de 5 millones en una estafa

Danny Murphy, excentrocampista del Liverpool y actual analista televisivo, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de un escándalo de "abuso financiero" que ha dejado a decenas de exfutbolistas sin millones de libras tras confiar sus ahorros a asesores que prometían seguridad y alta rentabilidad.

Danny Murphy fue un centrocampista inglés que destacó en el Liverpool de finales de los 90 y principios de los 2000, donde ganó la Copa de la UEFA, la FA Cup y la Copa de la Liga en la histórica temporada del triplete de 2000-01.

Posteriormente jugó también en clubes como Tottenham y Fulham, y llegó a ser internacional con la selección de Inglaterra. Tras retirarse, ha desarrollado una nueva carrera como comentarista y analista en programas como Match of the Day.

Víctima de estafa

Murphy forma parte de un colectivo de once exfutbolistas, conocido como el grupo V11, que invertía su dinero a través de la firma Kingsbridge Asset Management durante los años 90 y 2000.

Esta empresa ofrecía productos de inversión supuestamente sofisticados y "fiscalmente eficientes", ligados a proyectos inmobiliarios y esquemas de financiación de películas, presentados como vías seguras para proteger y multiplicar el patrimonio ganado durante la carrera deportiva.

Según el testimonio de Murphy y otros afectados, las inversiones eran en realidad productos de alto riesgo, complejos y poco adecuados para jugadores jóvenes sin formación financiera, y muchos de los proyectos colapsaron o perdieron gran parte de su valor.

La City of London Police ha catalogado a estos exfutbolistas como víctimas de un posible delito financiero, mientras los responsables de Kingsbridge niegan haber cometido irregularidades y sostienen que actuaron de buena fe.

El dinero perdido

Danny Murphy calcula que ha perdido aproximadamente entre cuatro y cinco millones de libras como consecuencia de estas inversiones fallidas, una cifra que él mismo califica como devastadora para su vida personal.

En sus declaraciones, admite que la pérdida de dinero y, sobre todo, la vergüenza y el sentimiento de culpa le arrastraron a problemas graves con el alcohol, las drogas y el juego.

La situación se agrava porque, pese a ser reconocidos como víctimas, Murphy y otros miembros del V11 están siendo perseguidos por el fisco británico (HMRC), que reclama fuertes cantidades en impuestos atrasados relacionados con estos productos, con deudas individuales que superan el millón de libras en algunos casos.

Muchos de los afectados se han visto forzados a vender casas, afrontar procesos de embargo o incluso la bancarrota, poniendo en cuestión el tópico de que la riqueza del futbolista profesional le garantiza un futuro sin sobresaltos.

La búsqueda de otros recursos

El caso de Murphy ilustra un fenómeno cada vez más visible: los futbolistas profesionales, al retirarse, buscan nuevas fuentes de ingresos y estabilidad financiera fuera del terreno de juego.

Muchos, como él, se apoyan en asesores externos para invertir en inmuebles, proyectos empresariales o sofisticados productos financieros, tratando de suplir la falta de educación económica que suele acompañar a carreras que explotan muy pronto la fama y el dinero.

Esta dependencia de intermediarios genera un terreno fértil para abusos cuando los asesores no actúan con transparencia o colocan productos en los que tienen intereses propios, como denuncia el grupo V11.

El escándalo ha llevado a Murphy y a otros exjugadores a alzar la voz en medios y ante políticos, reclamando cambios legales que refuercen la protección de deportistas y artistas frente a fraudes de inversión y esquemas fiscales agresivos.

Triunfó en Anfield

En lo deportivo, Murphy será recordado sobre todo por su etapa en el Liverpool, donde se ganó la reputación de centrocampista inteligente, con gran técnica y capacidad para aparecer en momentos decisivos.

Firmó goles importantes en la Premier League, incluidos varios tantos decisivos ante el Manchester United en Old Trafford, que lo convirtieron en un jugador muy apreciado por la afición 'red'.

Además de su éxito en Anfield, tuvo pasos sólidos por clubes como Charlton, Tottenham y Fulham, donde ejerció también como líder en el vestuario y capitán en sus últimos años.

Su conocimiento del juego y su experiencia en la élite le han permitido reconvertirse en una figura respetada en los medios, lo que hace aún más impactante su relato como víctima de un sistema financiero que, según denuncia, "arruinó vidas" detrás del brillo del fútbol profesional.