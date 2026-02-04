La defensa de Negreira solicita al juez otro examen médico porque ha empeorado su deterioro cognitivo

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, ha solicitado a la jueza que investigue los pagos que recibió del FC Barcelona que ordene un nuevo examen forense para determinar su estado de salud, alegando que su deterioro cognitivo ha empeorado desde la evaluación realizada en 2023.

En un escrito presentado ante el juzgado, su abogado, Daniel Pérez-Esqué, sostiene que Negreira padece un deterioro cognitivo que le impide "defenderse con todas las garantías" en el proceso penal. Por ello, pide que sea sometido a una nueva valoración médica que permita a la jueza decidir si debe ser apartado de la causa por demencia.

Negreira, investigado junto a los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros, está encausado por los más de siete millones de euros que habría recibido del club entre 2001 y 2018. La Fiscalía sospecha que esos pagos podrían estar relacionados con delitos de corrupción deportiva.

En 2023, poco después de la apertura del llamado "caso Negreira", el exdirectivo fue examinado por el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, cuyos médicos concluyeron que, pese a mostrar signos leves de deterioro cognitivo, conservaba las facultades mentales necesarias para ser juzgado.

Sin embargo, según expone ahora su defensa, un nuevo informe médico elaborado por la Fundación ACE -centro especializado en Alzheimer- señala un empeoramiento de su estado. El documento indica que Negreira presenta un nivel 5 en la escala GDS de Reisberg, lo que corresponde a una "demencia moderada".

"Es indiscutible el deterioro sufrido en este período y la necesidad de una nueva valoración forense", concluye el escrito presentado por su abogado.

Negreira fue citado a declarar como investigado en marzo de 2024, aunque en esa comparecencia ejerció su derecho a no declarar.