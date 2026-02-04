Cecilio encarna la ambición de España en la Euro a las puertas de la final: "De corazón, no creo que haya una selección mejor"

Cecilio Morales es uno de esos jugadores ya veteranos que, sin embargo, no saben lo que es levantar un título con la selección española de fútbol sala. A sus 33 años, es uno de los que paga todavía la condena de la sequía de títulos del combinado nacional que ya dura una década, pero está dispuesto a cambiarlo de forma casi inmediata.

España ya está en las semifinales de la Eurocopa y este mismo miércoles se mide a Croacia (17:00 horas, Teledeporte) en busca de un puesto en la final. A eso es a lo mínimo que aspira la Selección, una autoexigencia que habla muy bien de las miras que tiene el equipo.

De las palabras de Cecilio en su conversación con EL ESPAÑOL se desprende un hambre voraz y una confianza ciega en que España saldrá campeona de esta Euro. No hay nadie en la expedición que no esté convencido de que esta vez, por fin, se terminará la mala racha.

Cecilio, rodeado de contrincantes en la Eurocopa. RFEF

Saben todos que en los últimos años el fútbol sala español ha perdido su sitio e incluso su respeto, pero están decididos a recuperar el prestigio.

"Creo que no hay una selección mejor que nosotros, lo digo de corazón", comenta Cecilio. El del Movistar Inter será una de las piezas clave en lo que queda de campeonato para terminar con la labor de un equipo que va como un auténtico tiro en esta Eurocopa.

¿Cómo son las sensaciones que tiene el equipo antes de las semifinales ante Croacia?

Son muy buenas. El equipo está yendo de menos a más en la competición. Al final, una selección tiene poco tiempo para preparar los partidos y el bloque, pero nos sentimos muy cómodos en la pista, estamos jugando todos y eso es muy importante.

Todo el que entra a la cancha lo hace muy bien y eso se nota. Eso es la clave de todo. Hay un deseo increíble de ganar esta Euro y eso se respira. Aquí nadie se deja llevar.

La selección española de fútbol sala celebra el pase a las semifinales de la Euro tras derrotar a Italia. RFEF

Ya comentábamos con Mario Rivillos en la previa de la Eurocopa que el estilo del seleccionador Jesús Velasco pedía un fútbol de ataque. ¿Lo están llevando a cabo?

Sí, lo estamos sintiendo. Nos impone Jesús que tengamos mucho balón, que miremos mucho a portería. Estamos confiando mucho en el estilo de Jesús y eso se nota.

Parece que va todo rodado hasta el momento. ¿Con qué momento de la Euro se queda hasta el momento?

Es complicado decirlo, pero me quedo con la victoria del otro día contra Italia. Creo que todo el mundo pensaba que Italia era un rival muy duro, que lo fue, pero desde dentro hicimos fácil algo que era muy complicado. Tuvimos el dominio del balón, el del partido, y nos sentimos muy cómodos. Estuvimos muy enchufados.

Llegados a las semifinales con España, Croacia, Francia y Portugal, ¿cree que hay alguna selección mejor que España?

Creo que no, lo digo de corazón. Desde la objetividad, somos el mejor equipo porque al final tenemos una selección muy compensada. Tenemos pívots fuertes, de movilidad, cierres duros, que meten goles, alas encaradores, gente que sabe pausar el ritmo...

Entiendo que Portugal es la selección campeona y creo que se merece la opción de que tiene que venir a defender el título, pero creo que hemos llegado hasta aquí los cuatro equipos que más hemos competido en la Euro.

Con la Selección muy centrada en Croacia, ¿dónde está la clave de este partido?

Lo que he visto es que son un equipo que compite muy bien, que están ordenados tácticamente y que no será fácil ganarles. Es cierto que son gente muy grande, así que si nosotros imponemos el juego de rapidez y ganar la espalda, ahí pueden sufrir.

En cambio, si ellos nos imponen su juego, ahí vamos a sufrir. Esperamos llevar el peso del encuentro y que se juegue a lo que nosotros queremos.

Llegados a este punto y a las puertas de volver a una final, ¿se nota un aumento de la presión?

Desde que llegamos aquí el objetivo es llegar a la final y ganarla. Nosotros, como España, no podemos pensar en otra cosa que no sea esto. La presión es algo que te tiene que venir impuesta desde casa, porque tenemos que llegar al último día y ser campeones. Esto es deporte y te puedes ir antes, pero queremos ganar esta Eurocopa.

¿Sienten que deben saldar una deuda por la sequía de diez años sin títulos?

El problema que hemos tenido estos últimos tiempos está claro que son los 10 años sin ganar nada. Más que ganar, diría que hemos dejado de competir, porque no hemos llegado a ninguna final en los últimos ocho años.

Hemos tenido la última Eurocopa que caímos en semifinales, en Mundiales hemos caído en uno en cuartos y en otro en semifinales. En las últimas citas no hemos tenido una final. Es lo que queremos devolverle a España, que la gente nos vuelva a respetar como nos respetaba antes.

De sus palabras se ve que tienen mucha confianza y que se ven ganando esta Eurocopa.

Sí, desde el principio hemos impuesto un ritmo y un juego que nos ha hecho que la gente nos mire con los ojos de campeones. El día de Bélgica, por ejemplo, estando ya casi clasificados, nadie se dejó llevar. Entonces, el mensaje que mandas es que España está aquí para ganar.

Dice que el resto ya les mira con los ojos de alguien que puede ser campeón, ¿ustedes mismos ya se ven también con esos ojos de campeones?

En la plantilla que tenemos, el único que ha sido campeón ha sido Mario Rivillos. Hasta que no eres campeón de verdad, no tienes la sensación de saber lo que es ganar. Y eso es lo que necesitamos en la Selección, que cuando entres a la pista sientas este poderío de decir: 'Esto ya ha pasado'. Así juegas más tranquilo.

Sin embargo, aunque usted no haya sido campeón con la Selección sí que tiene una dilatada experiencia con un equipo ganador como el Movistar Inter.

Es diferente defender a tu país que a tu club. Esta sensación es única. Aquí podemos crear un precedente porque hay mucha gente joven. Entonces, si conseguimos ganar esta Euro, hay gente aquí que luego tendrán muchas más Euros por delante y ya sabrán lo que es ser campeones.

Hablando de los jóvenes, ¿cómo los está viendo en esta Eurocopa?

Hay gente que es muy joven que está jugando su primera gran cita como Novoa y que lo están haciendo muy bien. Nadie se deja llevar y todos aportan, esa es la clave.