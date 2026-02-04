La casa de Kylian Mbappé (27) de 11 millones de euros en Madrid: sala de cine privada, 11 baños y 1.200 metros cuadrados

Kylian Mbappé no solo ha revolucionado al Real Madrid desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu, también se ha instalado en una de las casas más espectaculares de la capital de España.

El delantero francés ha comprado por 11 millones de euros un impresionante chalet de 1.200 metros cuadrados construidos en La Finca, la urbanización más exclusiva y blindada de Pozuelo de Alarcón. La operación le ha permitido hacerse con el que fue durante años el refugio de Gareth Bale, ahora reconvertido en su nuevo hogar de superestrella.

La vivienda está situada en la zona de Los Lagos 1, el área más codiciada dentro de La Finca, donde Mbappé comparte vecindario con empresarios del Ibex, celebridades y otros futbolistas de élite.

La parcela ronda los 3.000 metros cuadrados e incluye amplias zonas ajardinadas, terrazas y espacios al aire libre pensados para disfrutar del clima madrileño con total discreción, gracias a las estrictas medidas de seguridad que rodean la urbanización.

Arquitectónicamente, el chalet apuesta por un estilo contemporáneo y minimalista, con grandes ventanales y volúmenes que se abren al jardín, pero siempre priorizando la privacidad.

Mbappé y Vinicius celebran el gol del francés. REUTERS

En el interior, la casa se distribuye en varias plantas y cuenta con alrededor de siete u ocho dormitorios, todos con baño en suite, hasta sumar un total de 11 cuartos de baño repartidos por toda la vivienda. Esta cifra, que ha dado titulares, refleja la escala del casoplón y su vocación de acoger a familia, amigos e invitados sin renunciar al confort.

Además de los dormitorios, la mansión dispone de varios salones, comedor formal, zonas de estar y una cocina de grandes dimensiones, preparada para un uso intensivo e incluso profesional si el futbolista decide contar con el chef propio.

Cada estancia está concebida para un uso concreto, desde zonas más familiares y relajadas hasta espacios pensados para reuniones y celebraciones más formales.

La parte más llamativa de la casa es la dedicada al ocio y al bienestar. Mbappé disfruta de una sala de cine privada, equipada con butacas, gran pantalla y sonido envolvente, ideal para ver partidos, repasar jugadas o simplemente desconectar con una película.

Junto a ella se encuentra un completo spa interior con piscina cubierta climatizada, sauna, jacuzzi y zona de relax, que le permite cuidar su cuerpo y su recuperación sin salir de casa.

En el exterior, el jardín acoge una segunda piscina, esta vez al aire libre, rodeada de solárium y zonas de sombra, que transforma la parcela en una especie de resort privado cuando llega el buen tiempo.

Uno de los elementos más curiosos es el pequeño campo o green de golf integrado en el césped, un guiño al anterior propietario, Gareth Bale, gran aficionado a este deporte. Ese detalle se ha convertido en uno de los símbolos de la mansión y añade un plus de exclusividad al conjunto.

La planta sótano y las zonas de servicio completan el despliegue. La casa cuenta con un garaje con capacidad para seis o siete coches, perfecto para albergar parte de la colección automovilística del francés, además de zonas de almacén, lavandería y dependencias para el personal.

La vivienda está totalmente domotizada, dispone de ascensor interior y sistemas avanzados de climatización y seguridad, en línea con el perfil de su nuevo dueño.

Para Mbappé, el movimiento es algo más que una inversión inmobiliaria: fija su base en Madrid en una de las direcciones más exclusivas del país y consolida su estatus de gran galáctico también fuera del césped.