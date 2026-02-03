La vida actual de Sahin (37), exfutbolista, tras ser estafado por una red que se apropió de su identidad ante Hacienda

Nuri Sahin, exjugador del Real Madrid, fue una de las víctimas más destacadas de una trama millonaria que suplantó la identidad de decenas de deportistas ante la Agencia Tributaria española para quedarse con sus devoluciones de impuestos.

El caso, que terminó con la condena de una alta funcionaria de Hacienda y varios colaboradores, dejó al futbolista turco sin más de 1,2 millones de euros que nunca llegaron a su cuenta.

Nuri Sahin (Lüdenscheid, 1988) es un excentrocampista turco-alemán que destacó muy joven en el Borussia Dortmund, donde se convirtió en uno de los mediocentros más prometedores de Europa. Sus buenas temporadas en la Bundesliga llamaron la atención del Real Madrid, que lo fichó en 2011 como apuesta de futuro para el centro del campo blanco.

Nuri Sahin, en un partido del Real Madrid EFE

Las lesiones y la enorme competencia en la plantilla impidieron que Sahin tuviera continuidad con la camiseta madridista, por lo que acabó encadenando cesiones en Liverpool y de nuevo en el Dortmund antes de salir definitivamente.

Aun así, su nombre quedó ligado al club blanco y a la Liga española, donde desarrolló parte de la carrera que acabaría consolidándolo como un futbolista de nivel internacional.

Desde dentro de Hacienda

La estafa que afectó a Sahin fue urdida desde dentro de la propia Agencia Tributaria por una inspectora con alto rango y varios cómplices, entre ellos abogados especializados.

El mecanismo era aparentemente sencillo: se aprovechaban de que muchos deportistas extranjeros que habían jugado en España tenían derecho a devoluciones del IRPF cuando abandonaban el país, pero desconocían ese derecho y no lo reclamaban.

Con acceso privilegiado a los datos fiscales, la funcionaria identificaba a esos jugadores y facilitaba su información personal y tributaria a la red, que suplantaba su identidad ante Hacienda.

Los implicados presentaban solicitudes de devolución a nombre de los deportistas, falsificando firmas, certificados de residencia y documentos de retenciones, y designaban cuentas bancarias controladas por la trama para recibir el dinero.

Estafa millonaria

Entre las víctimas figuraba Nuri Sahin, utilizado por la trama para desviar una de las cantidades más elevadas. A través de estas solicitudes fraudulentas, los condenados se apropiaron de aproximadamente 1,2 millones de euros que debían haber sido ingresados al exjugador del Real Madrid en concepto de devoluciones tributarias.

En total, la red logró hacerse con unos 6,2 millones de euros pertenecientes a futbolistas y jugadores de baloncesto de alto nivel entre 2014 y 2016, según las resoluciones judiciales. El caso se considera una de las mayores estafas fiscales dirigidas específicamente contra deportistas profesionales en España.

Otros deportistas estafados

Sahin no fue el único afectado. En la lista de víctimas aparecen al menos 38 deportistas acreditados en la causa, y la Agencia Tributaria llegó a elevar a más de 100 el número de posibles perjudicados.

Entre ellos destacan otro exmadridista turco, Hamit Altintop, al que sustrajeron alrededor de 552.000 euros, y el exatlético Eduardo Salvio, con más de 370.000 euros desviados.

La trama también habría alcanzado a futbolistas de clubes como Sevilla, Osasuna, Málaga, Deportivo o Valencia, además de jugadores de baloncesto de la ACB. Los investigadores describieron el sistema como una "estafa diabólica", diseñada para que las víctimas ni siquiera supieran que tenían derecho al dinero que otros estaban reclamando en su nombre.

Su adiós al Real Madrid

A pesar de ser una de las grandes víctimas económicas de la trama, la carrera de Sahin siguió adelante lejos de los focos judiciales. Tras su etapa en el Real Madrid y sus cesiones, regresó al Borussia Dortmund, pasó por el Werder Bremen y cerró su trayectoria como jugador en el Antalyaspor, en la liga turca.

Después de colgar las botas, dio el salto a los banquillos y comenzó su carrera como entrenador, continuando ligado al fútbol de élite desde el área técnica.

Hoy, el nombre de Nuri Sahin se menciona tanto como ejemplo de joven talento que alcanzó la cima en Europa como de deportista que tuvo que enfrentarse a una sofisticada estafa fiscal sin haber movido un dedo, víctima de una suplantación de identidad que dejó al descubierto las vulnerabilidades del sistema