El palo de Ángel Torres a Tebas por la denuncia a los futbolistas ante las protestas por el partido en Miami: "Es una aberración"

Faltaba poco más de una hora para que se cerrara el mercado de fichajes cuando Ángel Torres abandonaba el Coliseum. Veljko Birmančević era la única incorporación que hacía el Getafe, un club que ha vivido con mucha incertidumbre los últimos días del mercado.

LaLiga y la RFEF prohibieron al club azulón moverse en el mercado tras haber excedido el límite salarial por la cesión con opción de compra de Christantus Uche al Crystal Palace, operación que inicialmente había permitido al Getafe disponer de un saldo positivo para inscribir jugadores.

El organismo presidido por Javier Tebas recalculó el límite salarial, situándolo en 34,8 millones de euros frente a un coste real de 51,9 millones, lo que arrojaba un supuesto exceso superior a 17 millones de euros y conllevaba la prohibición automática de nuevas inscripciones.

🗣️ "¿BORDALÁS? NO HAY NINGÚN PROBLEMA. Ya tiene 25 futbolistas".



👉 "Se va Coba y viene Birmancevic para jugar en la banda derecha".



Ángel Torres, presidente del Getafe, con @Gonzademarto. pic.twitter.com/YiNEdjXw0V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 2, 2026

El Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid acordó el pasado viernes estimar parcialmente la solicitud de medidas cautelares presentada por el Getafe y suspendió los efectos de varias resoluciones dictadas por LaLiga y la RFEF. Ángel Torres le ganaba la partida a Tebas.

"No es cuestión de presumir, sino de apelar a la sensatez y al sentido común. Al no querer aplicarse, nosotros decidimos llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestro club. LaLiga debe entender que es la patronal del fútbol y que sus responsables son funcionarios que trabajan para los clubes", manifestó el presidente del Getafe en la noche del lunes.

El ataque a Tebas

Además, Ángel Torres se refirió a la denuncia de Tebas a los futbolistas por una "huelga encubierta" en las protestas de los futbolistas por el partido entre el Villarreal y el Barça que, en un principio, se iba a disputar en Miami.

El pasado 27 de enero el presidente de LaLiga denunció a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) después de no llegar a un acuerdo entre ambas partes ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para determinar si aquella iniciativa se consideraba una huelga.

"Lo lógico sería consultar las decisiones, como ha ocurrido con el tema de la denuncia a los futbolistas. Eso es una aberración; es algo en lo que los clubes estábamos de acuerdo y la patronal ha actuado por su cuenta. Me parece un asunto grave porque deberían haber contado con nuestra opinión, especialmente cuando el Getafe estaba de acuerdo con aquel acta", zanjó Ángel Torres.

Ya en agosto, el presidente del Getafe denunció la desigual situación que viven la mayoría de clubes con el control económico impuesto por LaLiga.

Ángel Torres explicó que ha tenido que vender jugadores clave para poder inscribir a otros. "He vendido a uno de los mejores centrales de La Liga por tres perras gordas para poder tener 16 o 17 jugadores inscritos", apuntó con crudeza refiriéndose a la venta de Omar Alderete al Sunderland.

Ángel Torres, durante un evento del Getafe. Europa Press

El máximo mandatario del Getafe también criticó que la situación actual, con decenas de futbolistas sin inscribir en vísperas del inicio de la competición, genera un enorme daño a la imagen de LaLiga.

"Decimos que somos la mejor liga del mundo y luego no podemos inscribir a nuestros jugadores; somos el hazmerreír de Europa", advirtió en Radio MARCA.