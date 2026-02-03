Confirmado: Laporta anuncia que la elecciones a la presidencia del Barça se convocarán el 9 de febrero

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado este martes que las elecciones a la presidencia del club se convocarán oficialmente el lunes 9 de febrero y que la actual junta directiva dimitirá ese mismo día para presentarse a la reelección.

Los comicios a la presidencia del Barça se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, la primera fecha hábil del calendario según los estatutos de la entidad.

"Convocaremos el día 9, saldrá publicada la convocatoria de elecciones y entonces, tal como dicen los estatutos, parte de los miembros de la Junta Directiva tendremos que dimitir para presentarnos a las elecciones. Y esto lo haremos en una junta que celebraremos este próximo lunes, también día 9", dijo Laporta en los micrófonos del club.

Un Laporta que ha reconocido sentirse "ilusionado" y "con fuerzas" para un proceso electoral que espera que sea modélico donde los candidatos puedan exponer sus respectivas ideas, "pero que sea dentro de la normalidad y dentro de la cordialidad que ya debe haber entre culés".

"El proceso electoral forma parte de la normalidad democrática, del funcionamiento interdemocrático que tiene un club que es propiedad de sus socios y socias, como es el Barça", añadió.

"Cada uno tendrá su manera de hacerlo, pero que sea dentro de la normalidad y cordialidad que debe haber entre culés", reflexionó el máximo dirigente azulgrana. "Deseo una alta participación y, en este sentido, que los que se queden en el club, que lo decidiremos en la junta, velen por el proceso electoral. Veremos que el día de la votación será una fiesta del barcelonismo", añadió Laporta.

Para que se cumplan los requisitos estatutarios y la junta actual pueda seguir con la gestión ordinaria de la entidad sin que se constituya una gestora, debe quedarse al menos una tercera parte de los actuales directivos, es decir, seis.

El plan es que Rafael Yuste, actual vicepresidente primero, se el presidente en funciones del club hasta el próximo 30 de junio. En principio también permanecerían los directivos Josep Cubells, Ferran Olivé, Miquel Camps, Àngel Ruidalbàs y Xavier Barbany.

Una vez que de constituida la junta electoral y se publique el censo, comenzará la fase de recogida de avales. Para presentar una candidatura será necesario reunir 2.321 firmas válidas. Cada precandidatura solicitará el número de papeletas que considere necesario y la recogida de apoyos se llevará a cabo en todo el territorio entre el 21 de febrero y el 2 de marzo.

Las firmas deberán entregarse el 3 de marzo para que la junta electoral proceda a su verificación. Los días 4 y 5 de marzo se anunciarán oficialmente los candidatos que hayan superado el proceso. A partir del 6 de marzo comenzará la campaña electoral, centrada en los debates y en la exposición de propuestas.

Esta etapa se prolongará durante siete días hábiles (sin contar los domingos) y concluirá el 13 de marzo. Después de la jornada de reflexión, el 15 de marzo se celebrarán las votaciones para elegir al nuevo presidente.