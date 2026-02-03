La casa de Leo Messi (38) de 10 millones de euros en Barcelona: 10.000 m² y un balneario para su segunda residencia

Lionel Messi convirtió su casa de Castelldefels, a las afueras de Barcelona, en una de las mansiones más espectaculares del fútbol europeo. Una finca que supera los 10.000 metros cuadrados y equipamientos dignos de un balneario privado.

Messi eligió el exclusivo barrio de Bellamar, en Castelldefels, a unos 20 minutos de Barcelona, muy cerca del mar Mediterráneo y con vistas tanto al mar como al macizo del Garraf.

La vivienda se levantó sobre una parcela que con el tiempo fue ampliando mediante la compra de terrenos colindantes, hasta superar los 10.000 metros cuadrados de terreno privado.

Leo Messi, durante un calentamiento del PSG en la temporada 2022/2023 Reuters

En ese espacio se distribuyen la casa principal de varias plantas, amplias zonas ajardinadas, terrazas abiertas, áreas de ocio y deporte y distintas instalaciones de bienestar pensadas para el descanso de toda la familia.

Durante años, la mansión de Castelldefels fue el auténtico centro de la vida diaria de Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos, que encontraron allí un entorno residencial tranquilo y alejado del bullicio del centro de Barcelona.

La ubicación le permitía al futbolista estar relativamente cerca del Camp Nou y de la ciudad, pero con la privacidad necesaria para llevar una rutina casi anónima, algo imposible en otras zonas más céntricas.

De 4 10 millones

Messi adquirió la vivienda principal en Castelldefels alrededor de 2009, cuando ya se había consolidado como estrella indiscutible del FC Barcelona y comenzaba a planificar una residencia estable para su familia.

El precio inicial de esa casa llegó a rozar los 4 millones de euros, y se habló de unas duras negociaciones con el anterior propietario para realizar esta operación.

Con el paso de los años, Messi no solo mantuvo la propiedad, sino que siguió invirtiendo en ella de forma muy notable. Entre reformas, ampliaciones y compra de parcelas vecinas, se calcula que el coste total de la operación inmobiliaria superó los 6 millones de euros en una primera fase y, con nuevas mejoras y revalorizaciones, la mansión se valora hoy en más de 10 millones de euros.

Una de las adquisiciones más llamativas fue la casa de un vecino ruidoso que el argentino compró por alrededor de un millón de euros para garantizarse la tranquilidad y ampliar aún más su perímetro privado.

El balneario privado

La mansión es una vivienda de estilo mediterráneo moderno, con grandes ventanales, terrazas abiertas y una distribución pensada para aprovechar la luz natural y las vistas al mar.

La casa principal cuenta con varias plantas, amplios salones, biblioteca, sala de estudio, gimnasio y zonas de juegos interiores para los niños, además de al menos cuatro habitaciones y varios baños.

En el exterior, el terreno se organiza como un auténtico complejo de ocio y descanso. Dispone de un gran jardín, áreas de barbacoa y comedor al aire libre, parque infantil, un campo de fútbol privado donde Messi se entrena y juega con sus hijos, y una pista de pádel que completa la oferta deportiva dentro de la propia finca.

A todo esto se suman una piscina al aire libre, otra piscina climatizada y una zona de spa o balneario privado, con espacios de relajación que refuerzan la sensación de resort vacacional dentro de la propia casa.

La combinación de gimnasio completo, spa, piscina climatizada y amplias zonas verdes convierte la propiedad en un centro de bienestar diseñado a medida para un deportista de élite.

La decoración interior, descrita como elegante pero sin excesos, busca priorizar el confort familiar frente a la ostentación, con espacios amplios, funcionales y pensados para la vida cotidiana de una familia con niños.

Una residencia que sigue esperando

Durante su larga etapa en el FC Barcelona, esta mansión fue el eje de la vida personal de Messi, hasta su inesperada salida del club en el verano de 2021, cuando se marchó primero al Paris Saint-Germain y, más tarde, al Inter de Miami.

Pese a ese adiós deportivo a la ciudad, el argentino no se desprendió de su casa de Castelldefels y la mantiene como segunda residencia, utilizándola en sus estancias en España y manteniendo abierta la puerta a un posible regreso más estable en el futuro.