El Barça se encuentra con los fantasmas del Real Madrid en Albacete y sufre para pasar a las semifinales de la Copa del Rey

Los goles de Lamine Yamal y Araujo fueron suficientes para doblegar al único equipo de Segunda División que sobrevivía en la competición, aunque los culés sacaron un gol cantado en la línea en el tiempo añadido.

Pudo con el Real Madrid, pero no corrió la misma suerte ante el Barça. Hasta los cuartos de final llegó la aventura del Albacete en la Copa del Rey. El equipo de Hansi Flick evitó la sorpresa y cumplió con el trámite, aunque tuvo que sudar hasta el último segundo para evitar la hecatombe. [Así vivimos la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en la Copa del Rey]

El Barça ya está en las semifinales de la Copa del Rey sin haber jugado ni un sólo partido ante un rival de Primera División. Un hecho que alimenta el debate y carga de razones a aquellos que piden a gritos un cambio de formato hacia un sorteo puro desde el inicio.

Lamine Yamal abrió el marcador en la primera mitad y Araujo dobló la ventaja en el inicio de la segunda. El tanto de Javi Moreno le puso emoción a la eliminatoria hasta el final, pero esta vez no hubo milagro en el Carlos Belmonte y los culés salieron airosos con el fol de Ferran en el '90.

Lamine da el golpe

Decidió no guardarse casi ninguna carta Hansi Flick en el Carlos Belmonte. No era para menos. El Barça iba sobre aviso, el Real Madrid le había enseñado el camino unas semanas antes de cómo naufragar de la manera más inesperada.

Tomaron buena nota los culés, que tuvieron la situación bajo control en todo momento pese a que el Albacete le uso todo el empeño del mundo. Esta vez, sin embargo, no hubo lugar a la sorpresa.

El encuentro pudo empezar a teñirse de blaugrana antes de lo previsto si Rashford, a los cuatro minutos, hubiera elegido rematar un centro en el área pequeña y a centímetros del guardameta, en lugar de intentar un pase imposible.

Fue el primer aviso de los de Flick, aunque aquello no atemorizó en exceso al Albacete, confiado en sus posibilidades. Los manchegos se atrevieron por momentos a presionar arriba y a robar, como en una acción que terminó con el disparo de Agus Medina a las manos de Joan García.

Había partido. El Barça llevaba la manija pero es cierto que los locales no sufrían en exceso. Un disparo inocente de Puertas desde dentro del área que atajó Joan García tampoco inquietó a los culés, pero poco después llegó la primera mala noticia para los manchegos.

La lesión de Neva le obligó a abandonar el sueño copero antes de tiempo, pero a cambio el Belmonte enloqueció con la entrada de Vallejo. Más de uno soñaba con un exmadridista marcándole un gol al Barça para eliminarlo de la Copa en una nueva gélida noche.

El 'Alba' resistía mientras los minutos pasaban. De hecho, comenzaba a ver con cierta esperanza la opción de llegar al tiempo de descanso aguantando por lo menos el empate, pero Lamine le negó la mayor.

A falta de cinco minutos para el intermedio el Barça dio el primer golpe a la eliminatoria. Los culés robaron y salieron como aviones a la contra en campo contrario. Rashford sirvió para De Jong, este de primeras para Lamine, y el delantero, también al primer toque, ejecutó un disparo perfecto con la zurda para hacer el primero.

Un gran gol culminado por Lamine celebrado por Flick desde la banda. No quiso guardar ni siquiera a su gran estrella el técnico germano por si las moscas, y fue el elegido el primero que acudió al rescate.

Antes del descanso el Albacete pidió la segunda amarilla para Cancelo por un pisotón, pero no lo vio así Munuera Montero, que no quería lios. Aún hubo tiempo para un centro de Rashford que no remató Lewandowski por milímetros, o para una acción de Puertas en el lado contrario que desbarató Joan García.

