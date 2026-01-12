El Real Madrid anuncia la destitución de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España y nombra a Álvaro Arbeloa

Xabi Alonso se lamenta por una acción del partido ante el Manchester City. Reuters

El Real Madrid ha anunciado la destitución de Xabi Alonso tras la derrota ante el Barça en la final de la Supercopa de España. A pesar de la notable mejoría que el equipo había experimentado en los últimos partidos, los resultados en los meses de noviembre y diciembre, y el juego han provocado que deje de ser el entrenador del conjunto blanco.

Menos de ocho meses. Eso es lo que ha durado el proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid antes de ser destituido de forma triste.

Lo que se dibujó como una nueva etapa ilusionante terminó tornándose en una pesadilla para casi todos los estamentos del club que ha terminado en un desenlace que parecía inevitable.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Las dos victorias, tres empates y tres derrotas entre Liga y Champions ya dejaron en el alambre a un entrenador que hasta la derrota en Anfield -la segunda de la temporada tras la debacle en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid- había conseguido 13 victorias en 14 partidos.

A pesar de que a los entrenadores se les valora por los resultados, el juego del equipo ha sido otro de los condicionantes para que la directiva tomara la decisión de cesar a un entrenador en quien confiaron un proyecto.

Además, la relación con algunos pesos pesados del vestuario como Vinicius o Valverde ha sido también otro factor que ha inclinado la balanza en contra de Xabi Alonso.

La despedida de Xabi Alonso se produce después de la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, en un contexto en el que el técnico parecía más alineado que nunca con el vestuario y tras haber enderezado una situación que, antes del torneo, rozaba el límite.

La destitución de Xabi Alonso El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

Arbeloa coge el relevo

Acto seguido de haber comunicado la destitución de Xabi Alonso, en un comunicado aparte, el Real Madrid ha anunciado que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

El exjugador blanco da el salto al primer equipo a los pocos meses de hacerse con el banquillo del filial, dejando al Castilla cuarto, en puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

Arbeloa se estrenará en Albacete el miércoles en la eliminatoria de la Copa del Rey, por lo que mañana martes dirigirá su primer entrenamiento -los jugadores están citados a las 11 de la mañana- y además debería dar la rueda de prensa previa a dicho partido, aunque todo hace indicar que esa primera toma de contacto ante los medios sea con su presentación.

Álvaro Arbeloa dirigió al filial en 19 partidos de Primera RFEF esta temporada, sumando 31 puntos gracias a 10 victorias, 1 empate y 8 derrotas, lo que situó al equipo en cuarta posición del Grupo 1.