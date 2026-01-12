Lo que no se vio tras El Clásico: el corte de mangas de Cubarsí, los insultos de Fermín a la grada y Mbappé se negó al pasillo

Las imágenes destacadas tras El Clásico de la final de la Supercopa de España

La final de la Supercopa de España que el Barcelona ganó 3-2 al Real Madrid en Yeda dejó mucho más que un resultado deportivo. Tras el pitido final de Munuera Montero, la celebración azulgrana estuvo marcada por varios episodios controvertidos que no tardaron en generar debate.

El joven defensa Pau Cubarsí protagonizó uno de los momentos más polémicos de la noche. En plena euforia por el título, el canterano se separó del grupo para dirigirse hacia la grada y realizar varios cortes de manga dirigidos a los aficionados madridistas presentes en las gradas del King Abdullah Stadium.

Las imágenes, rápidamente viralizadas en redes sociales, mostraron al central de 18 años repitiendo el gesto ofensivo en varias ocasiones, lo que generó críticas inmediatas sobre su comportamiento.

Pero Cubarsí no estuvo solo en actitudes cuestionables. Fermín López también quedó en el centro de la polémica al proferir insultos hacia sectores de la afición rival.

El mediocampista, también formado en La Masía, gritó expresiones como "Toma, a chupar, a tu casa" dirigiéndose a los seguidores del Real Madrid, en un arranque de euforia que no pasó desapercibido para las cámaras de televisión.

El desplante de Mbappé

Del otro lado, Kylian Mbappé protagonizó su propio episodio de polémica. El francés, visiblemente molesto tras la derrota, se negó rotundamente a participar en el tradicional pasillo de honor al campeón.

Las imágenes captaron cómo el delantero instaba a sus compañeros con gestos claros a abandonar el terreno de juego y dirigirse directamente al vestuario, evitando la felicitación al rival vencedor.

La versión del Real Madrid es que la RFEF la que les dijo que se movieran hacia otra zona porque estaban en el tiro de cámara, y por eso no hubo pasillo.

Aún así, los gestos de Mbappé no dejaron duda que había algo que le molestaba y apremió a varios de sus compañeros, como Asencio, que felicitaba a los jugadores del Barça, a salir de allí para dirigirse a la zona de vestuarios.

Kylian Mbappé bastante enfadado hasta con sus compañeros, solo se quería ir al vestuario tras las faltas de respeto de los jugadores del Barcelona.



El lado humano con Araujo

Frente a tanta crispación, hubo espacio para la deportividad genuina. Ronald Araújo, quien regresaba tras más de un mes de baja por problemas de salud mental, vivió una noche profundamente emotiva.

Vinicius, al descanso, y Dani Carvajal, al acabar el partido se acercaron expresamente al uruguayo para interesarse por su estado y mostrarle cariño, dejando a un lado la rivalidad.

Tanto el brasileño como el internacional español compartieron unos segundos con el defensa barcelonista en un gesto que reflejó empatía y humanidad más allá del resultado.

Tras el pitado final, la plantilla azulgrana manteó a Araujo y le concedió el honor de levantar el trofeo como capitán. "Ronald nos aporta mucho, el speech que nos ha dado antes del partido nos ha emocionado a todos", reveló Pedri posteriormente, evidenciando la importancia del regreso del uruguayo para el grupo.

Así, el Barça, el Real Madrid y el fútbol español se despidieron de Arabia. La Supercopa de España no pasará por allí en 2027, al acoger por estas fechas la Copa Asia, y Doha (Qatar) será la próxima sede. En 2028 se volverá a tierra saudíes.