Raphinha desequilibra la final de la Supercopa de España y el Barça repite título en Yeda contra el Real Madrid

Raphinha celebra el gol de la victoria ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Reuters

El brasileño, autor de un doblete, acabó con el intento de remontada del conjunto blanco, quienes llegaron a empatar el partido hasta en dos ocasiones (3-2).

El FC Barcelona revalida el título de la Supercopa de España, el primero de la temporada, tras imponerse al Real Madrid en un auténtico partidazo (3-2). Una oda al fútbol entre dos de los mejores equipos del mundo [Narración y estadísticas del partido].

De nada sirvieron las (opuestas) dinámicas a las que llegaban azulgranas y madridistas al segundo Clásico de la temporada. Un encuentro de alto voltaje que tuvo de todo: cinco goles -tres de ellos en el tiempo de añadido de la primera parte-, ocasiones, ritmo frenético y hasta un expulsado.

Raphinha, el mejor jugador del partido, lideró al Barça para empezar el año de la mejor forma posible. Un doblete marcó el brasileño, aunque el Real madrid demostró no estar tan mal como parece. De hecho, Carreras y Asencio tuvieron el empate en el añadido. Un gol que hubiese forzado la tanda de penaltis, pero a los defensas les faltó definir con precisión.

𝑼𝒏 𝒈𝒐𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒖𝒆𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒂 #superSupercopa.



El disparo de Raphinha toca en Asencio, despista a Courtois y el Barça vuelve a mandar en el marcador. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3pl0qcY1ns — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 11, 2026

Sobre el King Abdullah Stadium de Yeda se vivió un partido digno de una final, pero no la de una Supercopa de España, a priori un título inferior. "Es el cuarto de la temporada" decía Xabi Alonso en la previa de la semifinal ante el Atlético de Madrid, pero no por ello iba a renunciar a él.

Era una final y el apetito voraz de un Real Madrid incansable de ganar se entrometía en el dominio arrollador que venía estableciendo el Barça en los últimos dos meses y medio, precisamente tras perder el primer Clásico de la temporada en el Bernabéu.

Xabi Alonso consiguió encontrarle las cosquillas al juego de los azulgranas con un planteamiento en el que Tchouaméni retrasaba su posición a la de central y Valverde volvía a hacerse fuerte en el medio del campo.

Los de Flick no lograban filtrar pases a Lewandowski, mientras que Lamine y Raphinha se topaban una y otra vez con Carreras y Asencio. Neutralizando los jugadores más peligrosos del ataque rival, el Real Madrid se echó al ataque.

Vinicius hizo estragos en la defensa del Barça y la primera gran ocasión llegó al primer cuarto de hora de partido. Rodrygo le metió un gran pase en profundidad y el brasileño se zafó de su marca haciendo gala de su velocidad, pero tras internarse en el área, su disparo raso lo pudo blocar Joan García.

Era la primera cabalgada con peligro y el primer susto que se llevaron los de Hansi Flick, quienes dominaban el juego, pero sin generar apenas en ataque... hasta que emergió la figura de Raphinha.

El '11' del Barça se sacó un zurdazo desde la frontal del área que se topó con Courtois. Una ocasión para cada equipo en la primera media hora de partido. Era la calma antes de la tormenta.

Se desconoce qué le dijeron Xabi Alonso y Hansi Flick a sus jugadores durante el 'cooling-break' (la pausa para la hidratación), pero lo cierto es que el partido se rompió, permitiendo el intercambio continuo de ocasiones y lo más importante, los goles.

Gonzalo tuvo en sus botas abrir la final en un mano a mano donde terminó saliendo vencedor Joan García. El canterano madridista le ganó la espalda a la zaga azulgrana, pero se precipitó en su disparo, el cual salió algo blando y centrado, a manos del portero del Barça.

De inmediato, Fermín López y Raphinha replicaron. El andaluz recibió un buen balón en el balcón del área, pero su zurdazo de primeras se marchó por encima del larguero; mientras que el brasileño se coló completamente solo en el área madridista, pero su zurdazo ante Courtois se fue desviado.

En la siguiente jugada, un minuto después, el Barça golpeó primero por medio de quién si no, Raphinha. El brasileño castigó una pérdida crucial de Rodrygo para regalarle el balón a Fermín, quien asistió a su compañero que, tras desafiar a Tchouaméni, le tiró una finta y se sacó un poderoso zurdazo cruzado, superando a Courtois.

El Real Madrid pierde la pelota y 𝐑𝐚𝐩𝐡𝐢𝐧𝐡𝐚 castiga.#superSupercopa #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4i1oO0WHE1 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 11, 2026

Sufrió mucho el Real Madrid después del gol y solo Courtois fue capaz de sostener a su equipo ante los disparos de Fermín López y Lamine Yamal.

Unos minutos de locura

Cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid, emergió también la figura de Vinicius Junior. El brasileño, pitado por su afición en los últimos partidos en el Bernabéu y también en la semifinal ante el Atlético de Madrid, se resarció de la mejor manera.

El '7' del conjunto blanco se escapó por velocidad en banda izquierda, desafió y superó a Koundé con un autopase en su incursión en el área, batió a Cubarsí y finalizó con un disparo que, ahora sí, superó a Joan García. Un auténtico golazo en el mejor momento: en el añadido de la primera parte.

𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐘 𝐆𝐀𝐍𝐎́ 𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒.



🌪️🇧🇷 Velocidad, caño y definición de superclase. #superSupercopa #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dboFOPQQ7O — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 11, 2026

19 partidos después (tres con la Selección, 16 con el Madrid), Vinicius volvía a celebrar un gol y lo hacía marcando el gol del empate en la final de la Supercopa de España.

No obstante, la alegría apenas duraría segundos. La locura no había hecho nada más que empezar. Un minuto después, Lewandowski volvió a poner por delante al Barça.

Pedri, acostumbrado a hacer magia, encontró al polaco con un pase filtrado entre los centrales y el delantero que esta noche sustituía a Ferran, definió de forma exquisita ante la salida de Courtois con una vaselina perfecta.

Se añadieron tres minutos y el gol de Lewandowski se marcó en el 49' después de que Munuera Montero diera uno más para compensar el tiempo que se había perdido en la celebración del gol del Real Madrid. Era lógico que tras el 2-1 del Barça, de nuevo se añadiera algo más.

Tiempo suficiente para que Gonzalo empatara el partido en el minuto 50 (aún en la primera parte). Saque de esquina que remató Huijsen un balón que se marchó al travesaño. En el rechace, la cazó el canterano, mandando el esférico también al larguero, pero esta vez sí terminó colándose en la portería.

¿Quién reina en el caos?



𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮𝗹𝗼 lo empata antes del descanso. #superSupercopa #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/6kSwLNenXa — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 11, 2026

Tres goles en el tiempo de añadido de la primera parte. Cuatro en los primeros 45 minutos. Era difícil encontrar una explicación lógica a lo que sucedía en este Clásico.

Las pulsaciones bajaron tras el paso por los vestuarios y en la reanudación el partido muy más trabado, pero igual de parejo. Quien no bajó el nivel fue Vinicius, que rozó el doblete con un poderoso derechazo al palo corto. Sin embargo, se topó con la gran parada abajo de Joan García. Luego, mandó un balón alto en el rechace.

Cinco minutos después lo volvió a intentar el brasileño, pero su disparo fue desviado nuevamente por Joan García, quien también desbarató una ocasión de Rodrygo.

Entretanto, el Barça solo inquietó la portería de Courtois en una falta muy peligrosa en la frontal del área que terminó ejecutando Raphinha, pero su disparo se le fue muy por encima del larguero.

Sin embargo, no necesitan los de Hansi Flick generar muchas ocasiones para marcar un gol y la historia se volvió a repetir en Yeda. Primero la tuvo Lamine al rematar con la zurda, lanzándose al suelo, el balón que le puso atrás Koundé, pero el extremo se volvía a encontrar con Courtois.

Después la tuvo Raphinha, quien volvió a meter el balón en la cazuela. El brasileño recibió un balón en el borde del área, sacándose un derechazo resbalándose, provocando el desvío de Asencio y sorprendiendo a Courtois.

Raphinha celebra el primer gol marcado en la final de la Supercopa de España. EFE

Por tercera vez, el Barça se ponía por delante en la final de la Supercopa de España y en esta ocasión, iba a ser la definitiva aunque al Real Madrid aún le quedaban 15 minutos por delante.

Xabi Alonso dio entrada a Mbappé, quien solo con su presencia en el terreno de juego ya sembró el miedo en la defensa azulgrana, aunque el francés no pudo ser él quien pudiera desequilibrar la final tal y como había hecho Raphinha.

El de Bondy sufrió una dura entrada por parte de Frenkie de Jong, quien fue con la plancha y se marchó expulsado por roja directa. Con superioridad numérica, Carreras tuvo el empate en el 95.

Dejó pasar Tchouameni un balón para el zurdazo del madridista en el punto de penalti, completamente solo, pero le salió centrado, a las manos de Joan García. Aún le quedaba una más al Real Madrid y fue en un saque de esquina que terminó rematando Asencio al centro de Mbappé, pero Joan García atrapó el balón.

Sin tiempo para más, llegó el pitido final. El Barça volvía a proclamarse campeón de la Supercopa de España, mientras el Real Madrid demostró que no está tan mal como ha dado síntomas en los últimos meses.

Ficha técnica del partido:

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia (Gerard Martín, m.83), Balde; De Jong, Pedri, Fermín (Dani Olmo, m.66); Lamine Yamal (Araujo, m.93), Lewandowski (Ferran Torres, m.66) y Raphinha (Rashford, m.83).

Real Madrid: Courtois; Valverde (Arda Güler, m.67), Asencio, Tchouaméni, Huijsen (Huijsen, m.76), Carreras; Camavinga (Ceballos, m.82), Bellingham; Rodrygo., Gonzalo (Mbappé, m.76) y Vinícius (Mastantuono, m82).

Goles: 1-0, m.36: Raphinha. 1-1, m.46+: Vinícius. 2-1, m.48+: Lewandowski. 2-2, m.51+: Gonzalo. 3-2, m.73: Raphinha.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Eric (m.57) y a Pedri (m.86) y expulsó de D Jong (m.91), por parte del Barcelona. En el Real Madrid, amonestó a Asencio (m.56), Valverde (m.57) y Carreras (m.82).

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 60.326 espectadores.