Xabi Alonso y la presencia de Mbappé contra el Barça en la Supercopa: "Hay que medir el riesgo, no somos kamikazes"

Xabi Alonso, en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España. EFE

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España frente al Barça que se disputa este domingo en Yeda (20:00 horas).

El entrenador del Real Madrid reincidió en varias ocasiones sobre la importancia de Vinicius y de la necesidad de que muestre su mejor versión en El Clásico.

También se pronunció por la posible alineación de Kylian Mbappé. Aseguró que está mucho mejor de lo previsto, pero que hay que medir el riesgo y saber lo que hay en juego.

Situación del equipo

"Tenemos la oportunidad de jugar la final y es un partido especial. Queríamos estar aquí desde hace tiempo. Mañana será importante el aspecto emocional, hay que saber competirla para poder ganarla".

Mbappé

"Está mucho mejor, la idea antes de empezar la Supercopa era de que llegaba justo frente al Atlético... decidimos no acelerar pero teniendo en cuenta de que si llegábamos a la final valorar que viniese. Depende de sus sensaciones".

Mbappé, con el Real Madrid Europa Press

"Es una decisión que tenemos que tomar entre el cuerpo técnico, jugadores y los médicos. Hay que medir el riesgo, saber dónde estamos y lo que nos jugamos. No somos kamikazes... es un riesgo controlado".

Cansancio

"Con un poco más de tiempo tienes más tiempo de recuperación, pero así salió el sorteo, tenemos que utilizar el tiempo lo mejor posible. La final tiene el aspecto futbolístico, mental... prepararnos lo mejor posible".

Defensa

"Los tres están mejor pero hoy por la tarde entrenamos y tendremos las últimas valoraciones. Estamos sufriendo más inestabilidad en defensa para poder elegir jugadores. Eso estresa más a jugadores que tienen que jugar más, pero es lo que nos ha tocado".

Favoritismo

"Es un partido de fútbol, es una final... y todo puede pasar".

Vinicius

"Cada jugador es diferente. Cada momento tienes que tener esa inteligencia. Vini es emocional. Hay que saber estar cerca suyo. Los compañeros y el cuerpo técnico se lo hacen llegar bien. Es cuestión de momentos. Volverá a gran nivel y será decisivo. Le necesitamos sí o sí mañana".

Vini ha sido decisivo en finales. Ojalá verle sonreír".

Apoyo de Arabia

"Lo notamos. Lo sentimos. Pasa así por todo el mundo. Este es el club más grande. Estamos agradecidos. Nos encantaría sentirlo mañana otra vez".

Pintus

"No hacemos un planteamiento en tener picos, queremos estar en un plan óptimo toda la temporada. El factor de las lesiones si te genera que las cargas sean diferentes... y luego trabajamos y hacemos parte de ellos. Hay una buena colaboración".

Partido de Liga

"La respuesta es parecida a antes del partido del Atleti. El partido del Wanda no era referencia, pero no olvidamos. Ahora, igual. El contexto puede ser diferente. Mañana será un partido con momentos para todo. Que nos sintamos convencidos y con la energía necesaria va a ser muy importante".

Palabras de Xhaka

"Yo creo que todos los proyectos van evolucionando con el tiempo. Siento que este proyecto, cuatro meses llevamos quitando el Mundial que fue breve, estamos evolucionando en lo personal y el espíritu del equipo. Nos sentimos muy conectados a los jugadores y estos partidos pueden tener un gran impacto para lo que queda. Los jugadores están con ese compromiso".

Lamine Yamal

"No lo voy a descubrir yo, a la edad que tiene y el nivel que ha dado... es fantástico. Es un jugador diferente pero no condiciona el planteamiento".

Liberación personal

"En absoluto. Sería una alegría. Pero no me lo tomo como liberación".

Ir al matadero el domingo

"Es fútbol. Puede pasar de todo. Nos preparamos para ganar. Estamos convencidos".