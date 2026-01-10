Laporta, contundente antes de la final de la Supercopa: "Las relaciones con el Real Madrid están rotas"

En el acto de presentación de la final de la Supercopa de España, Joan Laporta no ha querido pasar desapercibido y no ha desaprovechado la oportunidad de hablar sobre el Real Madrid, rival en la final del domingo.

Sobre el estadio Rey Abdullah de Yeda, el Barça tiene la oportunidad de levantar el primer título de la temporada y la motivación de poder hacerlo precisamente ante el eterno rival es aún mayor.

No obstante, más allá de hablar sobre el encuentro del domingo, el presidente del club azulgrana fue protagonista al referirse a la relación ("rota") que le mantiene con la directiva del Real Madrid.

Laporta recibe en el hotel de concentración a representantes de peñas barcelonistas. EFE

Posible encuentro con Florentino

"Máximo respeto y cordialidad. No sé si ha venido Florentino, al acto de la Federación no ha venido, pero es libre de hacer lo que quiera. Nosotros tenemos un máximo respeto por el rival y sus representantes. Siempre hemos actuado con una concordia institucional".

Relación con el Real Madrid

"Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas. Eso no quiere decir que no haya un respeto. Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes".

La final de la Supercopa

"Muchas ganas de ganar este título, el primero que podemos ganar de la temporada. Hemos llegado merecidamente a la final. Todos los culés queremos empezar este 2026 con un título. Siempre que hemos ganado la Supercopa, generalmente se ganan más títulos. Te orienta la temporada. Estamos muy mentalizados".

Ánimos de revancha

"El ánimo es de ganar, más allá de que siempre hay una máxima rivalidad. Pero hay máxima ilusión por ganar este título, de jugar bien y de dar una alegría a los culés. Ojalá ganemos mañana y lo celebremos como siempre, con alegría y divirtiéndonos".

El momento del Barça

"En una final no hay favoritos, puede pasar de todo. Te daría muchos ejemplos. No hay favoritos en una final. Los dos equipos utilizarán sus bazas para ganar. Nuestro espíritu de equipo es superior al del rival, pero ellos también tienen la capacidad para ganar, como se vio en la semifinal.

Nosotros llegamos fuertes a la final, hicimos un gran partido contra el Athletic, y convencidos de que si jugamos con la misma intensidad podemos ganarla. El Atlético de Madrid, en cambio, mereció más. Con esto te quiero decir que en una final nunca hay favoritos".