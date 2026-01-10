Quién es José Luis Munuera Montero, el árbitro que pitará la final de la Supercopa: sus antecedentes y polémicas

El primer título de la temporada está en juego para Real Madrid y Barcelona. La Supercopa cita a los dos mejores equipos de España en Arabia Saudí en un partido a 90 minutos que, sin duda, marcará un antes y un después en los cinco meses que restan para el final del curso.

Los ojos estarán puestos en todo lo que ocurra en el King Abdullah Stadium de Yeda: las actuaciones de los 22 protagonistas, en el banquillo, en el palco... y en la labor del equipo arbitral.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha designado a José Luis Munuera Montero como el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego, mientras que el tinerfeño Daniel Trujillo Suárez será el máximo responsable del VAR.

DESIGNACIONES | Este es el equipo arbitral para la final de la Supercopa.



ℹ️ Alejandro Quintero sustituye por lesión a Adrián Cordero como cuarto árbitro.

Será el tercer Clásico en la historia del árbitro jienense, de 42 años de edad. El último se remonta a casi tres años atrás, cuando el colegiado internacional pitó la derrota del equipo blanco en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (0-1). Fue el 2 de marzo del 2023.

Su primer Clásico fue en las semifinales de esta Supercopa en enero del 2022 cuando los blancos ganaron (2-3) en la prórroga.

Será la segunda vez que Munuera Montero pite al Barcelona esta temporada. La primera fue en el debut liguero en Mallorca con la victoria azulgrana (0-3).

El andaluz ha pitado al Barça en 28 ocasiones a lo largo de su carrera, con un balance de 18 victorias, cuatro empates, seis derrotas y dos rojas. La última derrota azulgrana con Munuera Montero fue en la 2023-24 con el 3-5 del Villarreal del 27 de enero del 2024.

Pese a las buenas estadísticas, es con el Real Madrid con el finalista con el que Munuera Montero tiene un 'pasado' más agitado.

El 'trencilla' andaluz fue el colegiado que expulsó a Jude Bellingham en febrero de 2025 en el duelo contra Osasuna después de que el internacional inglés mostrara su disgusto con una de sus decisiones gritándolo un insulto en inglés.

Bellingham, tras ser expulsado por Munuera Montero ante Osasuna Reuters

En el acta, interpretó que le había dicho 'Fuck you', mientras que el futbolista aseguraba que sus palabras fueron 'Fuck off'. Pese al revuelo que se armó en torno al suceso, el castigo para el jugador fue de dos partidos de sanción.

El historial del Real Madrid con Munuera Montero es muy favorable con 18 victorias (80%), 2 empates y 2 derrotas. Esta temporada ha dirigido al Real Madrid en la jornada 9 de LaLiga en su triunfo frente al Getafe por 0-1.

Antecedentes en el Clásico

Hay dos antecedentes de un clásico arbitrado por Munuera Montero, y cada equipo se apuntó un triunfo. El primero fue, precisamente, la semifinal de la Supercopa de España de 2022. El Real Madrid se impuso por 2-3 después de una prórroga agónica en la que el Barça se sobrepuso a sus errores finales pero pecó de juventud.

Un año después, el árbitro andaluz se encargó de dirigir el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el que el Barça se impuso, por 0-1 en el Santiago Bernabéu.

El gol en propia puerta de Militao no sería suficiente para el conjunto azulgrana que en la vuelta cayó goleado por 0-4 en el Spotify Camp Nou.

Aun así, desde el VAR corrigieron a Munuera que había anulado el tanto en propia puerta del brasileño en el Bernabéu por un inexistente fuera de juego.