La alineación confirmada del Real Madrid contra el Barça en la final de la Supercopa de España 2026

El primer título del año en el fútbol español se disputa este domingo 11 de enero. La final de la Supercopa de España enfrenta al Real Madrid contra el FC Barcelona en Yeda, Arabia Saudí. Los de Xabi Alonso tienen la presión ante un equipo culé en estado de gracia.

Los de Chamartín llegan a la cita después de imponerse al Atlético en un encuentro que no despejó ninguna de las dudas que les vienen acompañando en los últimos dos meses. Dos destellos de Valverde y Rodrygo bastaron para apuntarse el derbi madrileño, pero las sensaciones volvieron a ser preocupantes.

Además del juego, donde el Real Madrid nunca fue superior al Atlético, los problemas físicos de Rüdiger y Asencio ponen en vilo a una defensa que llegará entre algodones ante uno de los equipos con mayor productividad ofensiva del mundo.

El primero en intentar detener el bombardeo culé será Courtois. El portero belga, que ante el Atlético volvió a dejar un par de sus 'milagros', tendrá una línea de cuatro por delante que podría ser la misma de las semifinales.

Todo dependerá de Rüdiger, quien finalmeente no será de la partida al arrastrar problemas en la rodilla. Su lugar en el eje de la zaga lo ocupará Dean Huijsen, quien formará pareja de centrales con Asencio. En los laterales estarán Valverde, el mejor contra el Atlético, y un Álvaro Carreras a quien le tocará bailar con Lamine Yamal.

En el centro del campo, Tchouaméni será el encargado de sostener al equipo. El francés es uno de los pocos que está manteniendo un rendimiento regular esta temporada y su presencia ahora mismo en el once titular es fundamental para encontrar cierto equilibro en el juego.

El pivote galo escoltará a Cavaminga y Jude Bellingham. El segundo fue una de las noticias positivas contra el Atlético y esta vez tendrá enfrente a una de sus víctimas favoritas.

A partir de aquí llegan más dudas. Vinicius y Rodrygo son fijos en el ataque. El '7' volvió a firmar un encuentro para olvidar contra los de Simeone, todo lo contrario que su compatriota, aún en estado de gracia. Ambos volverán a partir de inicio, pero queda por bien quién será su acompañante.

Mbappé tendrá que esperar su turno desde el banquillo y Gonzalo será la referencia del Real Madrid en ataque.

Alineación titular del Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Gonzalo, Rodrygo y Vinicius.