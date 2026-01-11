La alineación confirmada del Barça ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026

El FC Barcelona quiere levantar este domingo el primer título del año, la Supercopa de España. Para ello, tendrá que vengarse de un Real Madrid que se llevó el primer Clásico de la temporada, pero que llega en un momento de enormes dudas bajo la dirección de Xabi Alonso.

Pocos se atreven a no dar como favoritos a los azulgranas. Acuden a la cita en estado de gracia (9 victorias consecutivas) y el triunfo en semifinales frente al Athletic fue un golpe sobre la mesa y una clara declaración de intenciones.

Sin Lamine de inicio, quien si será titular contra el Real Madrid, los de Hansi Flick dejaron todo visto para sentencia con una primera parte sobresaliente en la que le endosaron un contundente 4-0 al equipo vasco. Raphinha ejerció de líder, pero prácticamente todos los futbolistas brillaron con luz propia.

El equipo catalán se encuentra en su mejor momento de la temporada. Su último tropiezo llegó el 25 de noviembre y no encaja un gol desde hace un mes. Las sensaciones son inmejorables y la posibilidad de poder enterrar el proyecto de Xabi Alonso es una motivación extra.

De cara a la final no se esperan demasiados cambios en el once. Gavi, Christensen, Araujo y Ter Stegen son las únicas bajas de un equipo que llega en buen estado físico a la cita.

Joan García defenderá la portería. El arquero catalán se perdió el Clásico de Liga por lesión y querrá demostrar su valía y mandar un mensaje a Luis de la Fuente para ser convocado con la Selección. Por delante tendrá una línea de cuatro con Balde y Koundé en los laterales y con Eric García y Cubarsí en el eje de la zaga. Se quedará en el banquillo Gerard Martín.

En el centro del campo volveremos a ver a De Jong y Pedri en el doble pivote. El canario es imprescindible en el esquema de Flick y buscará redimirse tras su expulsión en el último Clásico.

En la mediapunta llega la única duda. Fermín parte como favorito tras su actuación frente al Athletic con un gol y dos asistencias, pero no se puede descartar la presencia de Dani Olmo.

Arriba, para el gol, Lamine Yamal volverá al once titular después de ser suplente en las semifinales por unas molestias. En el costado izquierdo estará un Raphinha cada vez más cerca de su máximo nivel y en la punta de ataque partirá Lewandowski.

Alineación titular del FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Lewandowski.