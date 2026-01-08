El Real Madrid sobrevive ante el Atlético con dos destellos y se medirá al Barça en la final de la Supercopa de España

Sin demasiado brillo, pero con el billete a la final de la Supercopa de España en su bolsillo. El Real Madrid se impuso en el derbi ante el Atlético (1-2), se vengó de lo ocurrido hace cuatro meses en el Metropolitano y se verá las caras con el Barça el domingo en la lucha por el título. [Narración y estadísticas del partido]

Salvó una bala de muerte Xabi Alonso. Su equipo volvió a dejar muchas dudas y fueron dos genialidades de Valverde y Rodrygo lo que acabó decantando la balanza en favor del equipo madridista.

El uruguayo abrió la lata con un misil teledirigido de falta directa en la primera jugada de la semifinal y Rodrygo pareció poner la calma con una bella acción en el inicio de la segunda parte. Sorloth dio vida a los rojiblancos, pero su equipo murió en la orilla tras el asedio de los últimos minutos.

Tchouaméni celebra con Rodrygo el gol del brasileño. REUTERS

El Madrid resistió como pudo. Con más corazón que cabeza. Sin centrales -acabaron Carreras y Tchouaméni en el eje de la zaga-, con doble lateral y achicando todos los balones que llegaban a la zona de castigo. Ganó el partido y tendrá la oportunidad de vengarse ante el Barça tras la final del año pasado.

Un fogonazo y poco más

El Real Madrid se marchó por delante en el marcador al término de los primeros 45 minutos, pero su juego estuvo lejos de lo exigible para un equipo de su calibre. Valverde, con un latigazo de falta directa, y Courtois, con sus milagros rutinarios, sostuvieron al equipo de Xabi Alonso en una primera parte con muchas dificultades.

Y es que se jugó todo el rato a lo que quiso el Atlético. Los de Simeone, defendiendo siempre hacia delante, realizaron hasta 10 disparos y merecieron mucho más de lo que reflejó el marcador.

Tuvieron que remar a contracorriente desde el pitido inicial. En la primera acción, Valverde mandó un balón teledirigido a la escuadra en una falta desde más de 30 metros y puso patas arriba la semifinal de la Supercopa de España. Todos los guiones iniciales se esfumaron de un plumazo y tocaba ver la reacción de cada equipo.

Valverde celebra su gol contra el Atlético de Madrid. REUTERS

El Real Madrid dio un paso atrás. Cedió el control al Atlético y tampoco fue capaz de salir con fluidez cuando intentaba dar más de tres pases en su campo. Pudo sentenciar en un robo en el centro del campo, pero Rodrygo falló de forma incomprensible cuando todo el estadio preparaba sus gargantas para gritar el gol.

Carreras se la ganó a Pubill en la disputa y el balón acabó en los pies de Rodrygo. El brasileño sentó a Gallagher con un recorte magistral, pero su disparo con la zurda desde prácticamente el área pequeña fue muy inocente y directo al cuerpo de Oblak.

Courtois para el remate de Sorloth. REUTERS

Fue la única intervención del esloveno en la primera parte. Mucho más trabajo tuvo Courtois. En el 32' desvió a córner un buen disparo de Baena desde la frontal y en ese mismo saque de esquina sacó a relucir sus mejores reflejos ante el cabezazo a bocajarro de Sorloth.

Al filo del descanso volvió a evitar el gol de Baena con una buena estirada. Se arremangó mucho el héroe habitual del Real Madrid, quien sostuvo a los suyos y dio aire a un Xabi Alonso que debía cambiar cosas en los vestuarios.

Máxima tensión

Quién sí las cambió fue Simeone. Dio entrada a Le Normand, movió a Pubill al lateral derecho y adelantó la posición de Llorente en busca de hacerse más fuerte en el centro del campo.

Sin embargo, apenas habían pasado 10 minutos y el Real Madrid asestó el segundo golpe al mentón. Valverde volvió a ser protagonista, pero esta vez con un buen balón filtrado a Rodrygo. El brasileño se zafó de Le Normand con un control magistral y no perdonó en el mano a mano ante Oblak.

Pero poco le duró la alegría a los de Xabi Alonso. Tres minutos después, en el 58', Sorloth puso de nuevo pimienta a la eliminatoria. Vinicius se durmió en los laureles, no siguió a Simeone y el argentino centró libre de marca a la cabeza de Sorloth. El noruego le ganó el salto a Asencio y su testarazo acabó en el fondo de la red.

Sorloth celebra su gol contra el Real Madrid. REUTERS

Apenas se jugó más en el campo rojiblanco. El Real Madrid se parapetó en su área en busca de una contra con la que poder finiquitar el partido. No llegó y el sufrimiento fue total hasta el pitido final.

Rüdiger y Asencio dejaron el campo por problemas físicos y los blancos se la tuvieron que jugar en los últimos compases con Tchouaméni y Carreras como pareja de centrales. Alonso dobló el lateral con Mendy y Fran García y creó un escudo que dificultó la generación de ocasiones claras de los colchoneros.

La mejor llegó en el añadido. Almada filtró un pase al área hacia Julián, pero el argentino cruzó demasiado su disparo y se quedó con la miel en los labios. Los de Simeone murieron en la orilla y el Real Madrid alcanzó un año más la final de la Supercopa de España. El domingo, un nuevo Clásico dictará sentencia.

Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Nahuel Molina, m.80); Giuliano, Koke (Cardoso, m.60), Gallagher (Le Normand, m.46), Baena (Griezmann, m.60); Julián Alvarez y Sorloth.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Mendy, m.69), Rüdiger (Fran García, m.69), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, m.87), Bellingham; Rodrygo (Mastantuono, m.80), Gonzalo y Vinícius (Arda Güler, m.80).

Goles: 0-1, m.2: Valverde. 0-2, m.55: Rodrygo. 1-2, m.58: Sorloth.

Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear). Amonestó a Diego Simeone (m.80), por parte del Atlético de Madrid y a Vinícius (m.80), en el Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 55.651 espectadores.