El juego sucio de Simeone que sacó de quicio a Vinicius durante todo el derbi: "Florentino te va a echar"

Simeone, a Vinicius durante el derbi de la Supercopa de España: "Florentino te va a echar" Captura de pantalla

Diego Simeone y Vinicius Jr protagonizaron este jueves uno de los piques más comentados de la temporada durante la semifinal de la Supercopa de España disputada en Yeda, Arabia Saudí.

El técnico argentino desplegó su arsenal psicológico completo contra el extremo brasileño en un enfrentamiento verbal que las cámaras de Movistar+ captaron y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La frase más sonada del intercambio llegó en plena primera mitad, cuando Simeone le espetó a Vinicius: "Florentino te va a echar, acuérdate de lo que te digo".

La provocación del Cholo no fue casual ni improvisada, sino parte de una estrategia deliberada para desestabilizar al jugador madridista en su momento más vulnerable, tras 15 partidos consecutivos sin ver portería desde principios de octubre.

El intercambio fue bidireccional y constante durante toda la primera mitad. Cada vez que Vinicius atacaba por la banda cercana al banquillo rojiblanco, se producían nuevos cruces verbales que obligaron al cuarto árbitro, Víctor García Verdura, a intervenir para intentar calmar los ánimos.

El brasileño entraba al juego respondiendo inicialmente con risas, aunque la tensión fue escalando progresivamente. El técnico argentino, conocedor del delicado momento anímico de Vinicius tras volver ser silbado por la afición del Bernabéu el pasado sábado contra el Betis, buscaba sacarlo del partido.

La segunda mitad trajo un nuevo episodio tenso. Cuando Xabi Alonso decidió sustituir a Vinicius -que volvió a completar otro encuentro sin marcar- se escucharon pitos desde la grada.

El enfrentamiento de Vinicius con Simeone cuando fue cambiado EFE

Simeone no desaprovechó la oportunidad y le dijo al brasileño mientras abandonaba el terreno de juego: "Vini, escucha. Escucha al público. Oigo algunos pitos". La frase evidenciaba el éxito parcial de su plan desestabilizador, aunque el resultado final del partido no acompañó sus intenciones.

El Real Madrid terminó imponiéndose 1-2 y clasificándose para la final de la Supercopa, frustrando las aspiraciones del entrenador rojiblanco pese a haber conseguido minar la confianza de Vinicius. En ese último rifirrafe, el árbitro Busquets Ferrer enseñó la cartulina amarilla a ambos.

El episodio reflejó la esencia del Simeone más visceral, aquel que no duda en recurrir a cualquier arma para desestabilizar rivales cuando lo considera necesario. Su aproximación, heredera de las tácticas psicológicas de entrenadores como Carlos Bilardo, busca identificar qué jugadores pueden ser descentrados mediante provocaciones verbales y actuar en consecuencia.

Para Vinicius, la semifinal supuso otro capítulo en una crisis goleadora que se prolonga ya por 16 encuentros y que aumenta las dudas sobre su rendimiento esta temporada. Pese a la victoria del Madrid, el brasileño no logró romper su sequía ni acallar las críticas de una grada que, por tercer partido seguido, le pitó cuando abandonó el campo.