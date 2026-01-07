Quién es Mateo Busquets, el árbitro del Real Madrid - Atlético de las semifinales de la Supercopa de España

Mateo Busquets Ferrer será el encargado de arbitrar el partido de semifinales de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El mallorquín, del colegio balear, contará con la asistencia de Javier Iglesias Villanueva desde el VAR.

Busquets Ferrer ha arbitrado al Real Madrid en un total de seis ocasiones en Primera División, con un balance claramente favorable para el conjunto blanco: cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota.

En el caso del Atlético de Madrid, el historial con Busquets Ferrer es más reducido pero presenta un equilibrio absoluto: tres encuentros de Primera División saldados con un balance de una victoria, un empate y una derrota para el conjunto rojiblanco.

En la máxima categoría Mateo Busquets ha dirigido 47 partidos, mostrando 254 tarjetas amarillas, 14 rojas directas y ha señalado 13 penaltis. Actualmente vive su tercera temporada en Primera División en la que ha impartido justicia en el Real Madrid 4-0 Valencia y el Espanyol 1-2 Atlético.

Su día más complicado

Los antecedentes de Busquets Ferrer en el derbi madrileño son recientes pero muy significativos, con un estreno de máxima exigencia en el choque de La Liga de la temporada pasada disputado en el Metropolitano.

Acabó en empate y con un clima de enorme tensión ambiental. En aquel partido se vio obligado a detener el juego durante varios minutos por el lanzamiento de objetos desde la grada hacia la portería de Courtois.

Fue hasta en tres ocasiones a avisar al delegado de campo para que por megafonía avisasen que el lanzamiento de objetos tenía que parar.

A la tercera, y tras avisar que se podía detener el encuentro, el árbitro balear decidió detener la contienda. Después de 20 minutos con el encuentro parado y con los jugadores en vestuarios, reanudó el derbi y todo acabó con normalidad. Su arbitraje fue destacado para bien en las crónicas del día siguiente.