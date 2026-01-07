El Barça se divierte y no tiene piedad ante un dócil Athletic para lograr su billete a la final de la Supercopa de España

Raphinha, con dos goles y una asistencia, fue el líder de un conjunto azulgrana sin Lamine y que sentenció la eliminatoria con cuatro goles en una primera mitad brillante. Ferran, Fermín y Bardghji se sumaron a la fiesta.

45 minutos. Eso es lo que necesitó el Barça para aniquilar y mandar a la lona al Athletic. Cuatro zarpazos en un cuarto de hora que hirieron de muerte a los leones para apearles de la Supercopa de España (5-0) y dejar una gran herida abierta en una temporada de pesadillas para el conjunto vasco. [Narración y estadísticas del partido].

Fue una exhibición de los hombres de Flick. Una primera mitad en la que confirmaron su gran estado de forma y dejaron claro que son los claros favoritos a levantar el título el domingo en Yeda. No le dieron opción alguna a su rival, le pasaron por encima, y pudieron bajar el pistón tras el paso por los vestuarios para no forzar la máquina y ahorrar energías.

Sin Lamine, entre algodones por molestias físicas, fue Raphinha quien tiró del carro. Asistió en el segundo gol con un gran pase tenso y anotó el cuarto después de una gran acción personal. Ferran Torres siguió de dulce con otro gol más y Bardghji reclamó más minutos en la rotación con una gran actuación.

Raphinha celebra uno de sus goles con Ferran Torres. REUTERS

Nada cambió tras el descanso. Raphinha, totalmente desbocado, hundió más si cabe la moral del Athletic con un gol a los cinco minutos de la reanudación para firmar su doblete y culminar una actuación brillante.

El Athletic aguantó como pudo el chaparrón. Perdonó incluso algunas opciones de recortar distancias. Se fue sin premio. Por la puerta de atrás y con el proyecto de Ernesto Valverde al borde del abismo.

Un vendaval

Las dinámicas de ambos equipos daban como favorito al Barça, pero pocos hubieran escrito en su guión una primera mitad de los de Flick tan sobresaliente. Fue una exhibición. Un ejercicio constante de presión y verticalidad que encontró premio de forma continua fruto del pobre nivel ofrecido por el Athletic.

Los vascos, en depresión continua esta temporada, no comparecieron en Yeda. Cuando lo intentaron ya era muy tarde. Su puesta en escena con tres córners en apenas 120 segundos invitaba al optimismo, pero no fue más que un espejismo. Los de Ernesto Valverde fueron la nada y lo pagaron muy caro.

El Barça, sin Lamine, entró con algo de cloroformo al choque, pero fue cogiendo temperatura con el paso de los minutos al son de Pedri y Raphinha. El primero desde la distribución y rompiendo líneas con sus pases. El segundo siendo un puñal con su verticalidad.

Ferran Torres celebra su gol contra el Athletic Club. REUTERS

Avisaron dos veces por medio del propio Pedri y Fermín antes del 20' de juego. Fue la calma antes de la tempestad. De golpe y porrazo, en apenas 15 minutos, asestaron cuatro golpes directos al mentón rojiblanco que les mandaron a la lona. Y ya no se levantaron.

Ferran Torres abrió la lata en el 22' con un disparo mordido, Fermín puso tierra de por medio en el 30' al rematar de primeras un buen centro de Raphinha, Bardghji sentenció el partido en el 34' con la ayuda de Unai Simón y Raphinha se unió a la fiesta culé en Yeda con un latigazo imparable con la izquierda en el 38'.

El Barça se dio un festín. Flick sonrió y celebró con rabia. Dejaron todo resuelto en la primera parte, ganando así más tiempo de descanso de cara a la final contra el Real Madrid o el Atlético.

Sin respuesta

El Athletic, plantado en un bloque medio muy poco activo y sin la agresividad necesaria para frenar el juego ofensivo del Barça, intentó aguantar el chaparrón y dar la cara en la segunda parte. Mejoró, también porque el Barça bajó varias marchas, pero encajó un gol más.

De nuevo de Raphinha y a los pocos minutos de la reanudación. Pedri recibió con más de un mundo para pensar, filtró un balón al área y, tras una serie de rechaces, el brasileño la embocó con un disparo duro.

Entró Lamine Yamal, quien jugó 20 minutos para ponerse a punto de cara a la final. Pero no fue más que un entrenamiento. El ritmo bajó sobremanera, incluso el Athletic pudo maquillar el marcador. Fue una segunda parte descafeinada en la que ya no había nada en juego. Ambos firmaron el armisticio y el Barça se clasificó a la final de la Supercopa de España. Ya espera al Real Madrid o el Atlético.

Barça 5-0 Athletic

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde (Gerard Martín, m.64); De Jong (Marc Bernal, m.64), Pedri (Dani Olmo, m.72), Fermín; Roony Bardghji (Lamine Yamal, m.72), Ferrán y Raphinha (Rashford, m.64).

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro Lekue, m.57); Jauregizar, Rego (Selton Sánchez, m.61); Berenguer, Ohian Sancet (Galarreta, m.55), Robert Navarro (Unai Gómez, m.55); e Iñaki Williams (Guruzeta, m.55).

Goles: 1-0, m.22: Ferran Torres; 2-0, m.30: Fermín; 3-0: m.34: Roony Bardghji; 4-0, m.38: Raphinha; 5-0, m.52: Raphinha.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castilla-La Mancha). Sin amonestados.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 50.141 espectadores.