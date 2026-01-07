La alineación probable del Real Madrid contra el Atlético en semifinales de la Supercopa de España

El Real Madrid afronta la segunda semifinal de la Supercopa de España este jueves 8 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda con el reto más complejo de la temporada hasta la fecha.

El derbi madrileño llega en el peor momento posible para los blancos, que deben lidiar con una enfermería repleta de nombres capitales y sin margen para el error ante un Atlético que huele la sangre y se presenta como un rival especialmente incómodo en eliminatorias directas.

La baja más determinante es la de Kylian Mbappé, confirmada definitivamente tras los últimos controles médicos. El delantero francés, máximo goleador del equipo con 29 goles esta temporada, no viajó a Arabia Saudí debido al esguince en la rodilla izquierda que arrastra desde finales de diciembre.

Aunque inicialmente se manejó la posibilidad de que pudiera forzar para una hipotética final, el cuerpo técnico optó por la vía conservadora tras constatar que el futbolista había estado compitiendo mermado en las últimas semanas.

En defensa, la situación es igualmente dramática. Éder Militao continúa de baja por la grave rotura del bíceps femoral que sufrió en diciembre ante el Celta, una lesión que le mantendrá fuera hasta abril. Otra ausencia relevante es la de Trent Alexander-Arnold, quien sí viajó a Yeda y forma parte de la convocatoria, pero no tiene opciones reales de jugar.

Trent y Huijsen, en el banquillo del Real Madrid EFE

La única noticia positiva en este capítulo es la recuperación de Dean Huijsen, quien ha superado la sobrecarga muscular que le impidió jugar contra el Betis y regresa como alternativa en el eje defensivo.

Con este panorama de urgencia, el Real Madrid llega a la cita tras haber goleado 5-1 al Betis en su último partido liguero, un resultado que sirvió principalmente para lanzar a la primera plana a Gonzalo García. El canterano firmó un hat-trick memorable en el Bernabéu que le convierte en la gran esperanza ofensiva para suplir la baja de Mbappé.

En cuanto al once titular, Thibaut Courtois será el guardameta indiscutible. La línea defensiva presenta una configuración de circunstancias: Fede Valverde sacrificará una vez más su posición natural en el mediocampo para ocupar el lateral derecho.

El eje central lo formarán Antonio Rüdiger, el único central de garantías disponible, junto al joven Raúl Asencio, que sigue demostrando una madurez impropia de su edad y que marcó su primer gol liguero precisamente contra el Betis. Álvaro Carreras completará la línea por la izquierda.

En el mediocampo, Xabi Alonso apostará por el músculo y la experiencia. Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni conformarán el doble pivote, buscando ganar la batalla física en el centro del campo ante un Atlético que se alimenta de segundas jugadas y duelos.

Por delante de ellos, Jude Bellingham tendrá carta blanca para aparecer en los momentos decisivos, siendo el termómetro futbolístico del equipo.

La alineación probable del Real Madrid contra el Atlético

El tridente ofensivo será la gran incógnita. Vinicius Jr. atacará desde la izquierda, siendo la principal amenaza en velocidad y desequilibrio. Rodrygo Goes ocupará la banda derecha, con la misión de aportar profundidad y conexión con el juego interior.

La referencia arriba será para Gonzalo García, el nuevo héroe del Bernabéu, que afronta la prueba definitiva para demostrar que puede ser algo más que una solución puntual. En un derbi sin Mbappé, el Madrid confía en que la magia de sus brasileños y la frescura de su canterano sean suficientes para superar a un Atlético que nunca perdona las debilidades ajenas.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, M. Llorente; A. Baena, Koke, Barrios, G. Simeone; J. Álvarez y Sörloth

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius Jr.