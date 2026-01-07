Albacete - Real Madrid, Racing - Barça y Dépor - Atleti, los emparejamientos en octavos de final de la Copa del Rey

Los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 quedaron definidos este miércoles 7 de enero, tras el sorteo realizado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. 11 equipos de Primera División y 6 de Segunda disputarán dicha ronda del 13 al 15 de enero.

El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético y el Athletic -los cuatro equipos que esta semana disputan, en Yeda, la Supercopa de España- no podían enfrentarse entre sí y sus cruces saldrían de la División de Plata.

El Racing recibirá al Barça, así como el Albacete lo hará con el Real Madrid. Deportivo y Cultural Leonesa serán los rivales de Atlético y Athletic, respectivamente. El Burgos, el equipo de Segunda restante, se enfrentará al Valencia.

Habrá seis 'Primeras' que se midan entre sí, siendo los siguientes emparejamientos: Betis - Elche, Real Sociedad - Osasuna y Alavés - Rayo Vallecano.

El Real Madrd parte como amplio favorito contra un equipo que ha sorprendido clasificándose para esta ronda tras eliminar al Celta de Vigo en la anterior eliminatoria. Aunque nunca se han enfrentado en Copa, los precedentes en Primera División favorecen ampliamente al conjunto madrileño, que cuenta con un balance de 11 victorias, 3 empates y ninguna derrota ante el Albacete en la historia de sus encuentros.

🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.



Los encuentros se disputarán entre el 13 y el 15 de enero.

La última visita del Real Madrid al Carlos Belmonte se remonta a hace más de dos décadas, en abril de 2005, cuando se impuso por dos a uno. El interés en la capital manchega es notorio, ya que Jesús Vallejo, exdefensa del Real Madrid, ejerce ahora como central en las filas del Albacete.

El Barça, en su camino hacia la defensa del título, visitará El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander. Los cántabros representan un escollo más complicado que el que afrontan sus rivales madrileños, habiendo ya eliminado nada menos que al Villarreal en la anterior ronda tras superar también a Logroñés y Ponferradina.

El conjunto azulgrana viajará a Cantabria con la ventaja de ser claro favorito, aunque el Racing aspira a llevarse una sorpresa en un escenario que tradicionalmente ha sido difícil para los visitantes.

Por su parte, el Atlético de Madrid visitará al Deportivo de La Coruña, otro equipo de Segunda que pretende dar un golpe sobre la mesa y que ya eliminó al Mallorca.