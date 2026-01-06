Mbappé no viaja a Arabia para la Supercopa: se queda fuera de la convocatoria del Real Madrid por lesión

La decisión final ha llegado. Después de días de incertidumbre y reiteradas esperanzas de recuperación, Kylian Mbappé no viajará a Arabia Saudí con el Real Madrid para disputar la Supercopa de España.

Xabi Alonso ha optado por la cautela máxima y ha dejado al delantero francés fuera de la convocatoria que parte este martes hacia Yeda, donde el jueves se enfrentará el equipo blanco en el duelo de semifinales al Atlético de Madrid.

El esguince de rodilla izquierda que Mbappé sufrió a final de año, tras sentir molestias durante un entrenamiento abierto al público, ha resultado ser mucho más complicado de superar de lo que se esperaba en un primer momento.

Tras una resonancia magnética, los servicios médicos del Real Madrid detectaron daño estructural que no permite tiempo para recuperaciones milagro, aunque el club no cerraba completamente la puerta hace menos de una semana.

La evolución fue seguida de cerca durante el fin de semana y el inicio de semana: primero con trabajo intenso de fisioterapia, después con ejercicios en el gimnasio de Valdebebas. Xabi Alonso llegó a mantener la esperanza públicamente, asegurando que apurarían los plazos hasta el último momento.

📋✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

Sin embargo, la prudencia se ha impuesto sobre el optimismo. Los servicios médicos han considerado que no es responsable forzar el regreso en una competición de la trascendencia y exigencia física de la Supercopa, cuando el riesgo de agravar la lesión podría comprometer la recuperación a medio plazo.

La semifinal ante el Atlético de Madrid de este jueves se jugará sin uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla merengue, el mismo que había acumulado 29 goles y cinco asistencias en 24 encuentros esta temporada.

La ausencia de Mbappé obliga a Xabi Alonso a replantearse su estructura ofensiva. Rodrygo y Vinícius son los designados para liderar el ataque junto a un Gonzalo García que volvió a tirar la puerta abajo con su hat-trick ante el Betis.

Dosificar a Mbappé

La gestión de Mbappé en estos meses ha sido un asunto de debate. Xabi ha rechazado públicamente cualquier sugerencia de que forzó su participación innecesariamente en diciembre, cuando las molestias ya estaban presentes.

El entrenador ha insistido en que cada decisión se ha tomado en función de las sensaciones del jugador y los protocolos médicos establecidos, negando así cualquier imprudencia en su manejo.

Mientras Xabi Alonso arma su equipo para Supercopa sin su estrella más brillante, Mbappé seguirá tratando de recuperar la forma en la ciudad deportiva, a la espera de que los plazos de recuperación sean los más cortos posibles.