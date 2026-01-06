Quién es Isidro Díaz de Mera, el árbitro que pitará el Barcelona - Athletic Club de la Supercopa: sus antecedentes y polémicas

Isidro Díaz de Mera, arbitrando el Athletic Club - Getafe en La Liga. Europa Press

El primer título de la temporada se pone en juego en Arabia Saudí. La Supercopa de España cita a Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club con la firme convicción entre los cuatro clubes de poder levantar el domingo un título que defienden los azulgranas.

Precisamente serán los de Hansi Flick quienes disputen la primera semifinal ante los leones, que ya fueron su verdugo en la final del 2021 y en 2015, las dos últimas ocasiones donde los vascos levantaron el trofeo.

Sobre el Alinma Stadium de Yeda el encargado de impartir justicia será Isidro Díaz de Mera, quien estará auxiliado en la sala VOR por Jorge Figueroa Vázquez, dos árbitros ya con mucha experiencia en Primera División.

El colegiado del comité castellano-manchego aún no ha dirigido al Barça esta temporada, sí lo ha hecho con el Athletic Club. En las seis temporadas que lleva en la máxima categoría del fútbol español ha pitado al vigente campeón en seis encuentros.

Este será su séptimo encuentro con cuatro victorias para el conjunto azulgrana y dos derrotas. Al Athletic, Díaz de Mera le ha arbitrado 12 encuentros y el balance es desfavorable para los rojiblancos con tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

A diferencia con el Barça, el de natural de Daimiel ya se ha visto las caras dos veces con los de Ernesto Valverde: se encargó pitar el 1-2 en la victoria ante el Betis y el 0-1 en la derrota frente al Getafe.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | #superSupercopa



🟨🟥 Estas son los equipos arbitrales que se encargarán de dirigir los tres partidos en Yeda.



👥 Designación completa: https://t.co/OKUrL8IOZu #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/xFWSqxxSRd — RFEF (@rfef) January 6, 2026

La designación de Isidro Díaz de Mera Escuderos para arbitrar la semifinal de la Supercopa de España el Barça y el Athletic Club ha despertado recuerdos amargos en ambas aficiones.

A sus 36 años, el colegiado daimieleño llega con una mochila cargada de controversias que involucran precisamente a los dos protagonistas del encuentro.

La sombra en Can Barça

La relación entre Díaz de Mera y el FC Barcelona comenzó con buen pie. Sus primeros encuentros arbitrando al conjunto azulgrana en 2021 transcurrieron sin mayores sobresaltos: sendas victorias catalanas 3-0 ante Elche y Levante. Sin embargo, el 24 de abril de 2022 se produciría el punto de inflexión que marcaría la percepción del barcelonismo hacia el colegiado manchego.

En un Camp Nou enervado, el Barcelona caía por 0-1 ante el Rayo Vallecano en lo que suponía la tercera derrota consecutiva del equipo de Xavi Hernández en su estadio.

En el minuto 88, con el partido agonizando, Gavi recibió un empujón claro de Catena dentro del área rayista. Díaz de Mera, con una visión despejada de la acción, no señaló penalti. El VAR tampoco intervino.

Aunque Xavi evitó en sala de prensa arremeter directamente contra los árbitros, sí pidió que "si se equivocan que salgan a hablar, así se les humanizaría".

Isidro Díaz de Mera, durante el Girona-Valencia. Europa Press

Pero si hay un episodio que verdaderamente generó malestar institucional en el entorno arbitral fue el acontecido el 31 de agosto de 2024 en Montjuïc.

En el partido que acabaría con una goleada histórica del Barcelona por 7-0 al Valladolid, las cámaras de Movistar Plus captaron una conversación entre Díaz de Mera y el entrenador del equipo visitante, Paulo Pezzolano, durante el descanso, cuando el marcador ya reflejaba un contundente 3-0.

Al salir del túnel de vestuarios rumbo al terreno de juego para la segunda mitad, el colegiado se dirigió al técnico uruguayo con unas palabras que encendieron todas las alarmas: "Sólo os pido una cosa. Sé que ellos tienen muchas protestas ¿no? Quiero que no peguéis... que no peguéis, ¿vale?... Que sean faltitas sólo".

La reacción del Comité Técnico de Árbitros (CTA) no se hizo esperar. Según MARCA, el organismo arbitral trasladó su "malestar" a Díaz de Mera por sus "polémicas recomendaciones".

El episodio se sumó a otra controversia anterior en agosto de 2023, cuando en el Getafe-Barcelona (0-0), Díaz de Mera anuló un posible penalti sobre Araujo por una supuesta mano previa de Gavi que el técnico Xavi calificó de "inventada".

El temor del Athletic

Si la relación con el Barcelona ha sido tensa, con el Athletic Club ha resultado directamente conflictiva. El 31 de agosto de 2025, en La Cartuja se produjo uno de los episodios más comentados.

En el Betis-Athletic (1-2), Valverde fue expulsado en el tiempo añadido después de que Álex Padilla viera la roja directa por lanzar un balón al terreno de juego desde el banquillo con intención de retrasar el juego.

Díaz de Mera anunció entonces que añadiría un minuto más al descuento. Valverde protestó y, según recoge el acta arbitral, fue expulsado "por protestar de forma ostensible y con aspavientos, saliendo del área técnica".

Ernesto Valverde, durante el partido contra el Newcastle. REUTERS

El técnico explicó después: "Le he protestado porque daba un minuto más, eso no es para tanto, he hecho bastantes aspavientos y me ha expulsado".

La sanción posterior fue contundente: cuatro partidos de suspensión para el 'Txingurri'. Un castigo que dejó al Athletic sin su entrenador en encuentros clave de la temporada y que agrió la percepción del club vasco hacia el colegiado.

Apenas dos meses después, el 26 de octubre de 2025, Díaz de Mera volvió a San Mamés para el Athletic-Getafe (0-1). Y nuevamente protagonizó una expulsión polémica.

Iñigo Lekue, que había sido sustituido en el minuto 31 por lesión muscular, fue expulsado desde el banquillo en el minuto 90 por protestar de forma ostensible con los brazos en alto.

La sanción: dos partidos. Valverde, con evidente ironía, comentó tras el partido: "Ha sido lo del final, ya sabes. Una falta, que si tú, que si yo. El árbitro desenfunda rápido".

La frase resumía perfectamente la sensación del Athletic: que Díaz de Mera tiene el gatillo especialmente sensible cuando dirige sus partidos.