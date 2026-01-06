La alineación probable del FC Barcelona contra el Athletic en semifinales de la Supercopa de España

El FC Barcelona aterriza en Yeda con la etiqueta de favorito y la misión de defender su corona en la Supercopa de España, pero lo hace con una expedición marcada tanto por alguna ausencia dolorosa como por un regreso emocional.

El conjunto de Hansi Flick se mide este miércoles 7 de enero al Athletic Club en el King Abdullah Sports City, en un duelo que servirá para medir la temperatura competitiva de un equipo que, pese a su buena racha de resultados, sigue lidiando con una enfermería que no da tregua.

Las bajas siguen condicionando la pizarra del técnico alemán. Andreas Christensen y Gavi se mantienen fuera de combate por sus respectivas lesiones de larga duración.

El central danés sufrió un nuevo contratiempo en su rodilla en diciembre que le mantendrá alejado varios meses, mientras que el canterano andaluz, aunque ha viajado a Arabia Saudí para hacer grupo y apoyar a sus compañeros, todavía no tiene el alta médica competitiva y su reaparición se espera para febrero.

Sus ausencias obligan a Flick a mantener soluciones de emergencia que, paradójicamente, se han convertido en certezas competitivas.

Hansi Flick, en la sala de prensa del FC Barcelona ZUMA Press Wire / dpa

La gran novedad en la lista es el retorno de Ronald Araújo. El central uruguayo vuelve a una convocatoria tras más de un mes de ausencia por motivos personales y de salud mental, después de la expulsión sufrida ante el Chelsea en noviembre.

Aunque su presencia en el césped se antoja complicada por la falta de ritmo, su vuelta a la dinámica del grupo es la mejor noticia posible para el vestuario culé, que recupera a uno de sus capitanes espirituales para la fase decisiva del torneo.

En cuanto al once titular, Flick apostará por la continuidad de Joan García bajo palos. El guardameta, que ha ganado la partida por la titularidad en este tramo de la temporada, afronta un duelo de altura ante Unai Simón.

La línea defensiva presentará una configuración inédita pero eficaz: Jules Koundé y Alejandro Balde ocuparán los laterales, mientras que el eje de la zaga será para la joven pareja formada por Pau Cubarsí y la gran revelación, Gerard Martín.

El canterano, lateral de formación, se ha asentado sorprendentemente como central zurdo ante la plaga de lesiones, ofreciendo un rendimiento notable que le ha valido para mantenerse en el once.

En la sala de máquinas, el equilibrio lo pondrá el doble pivote compuesto por Eric García y Frenkie de Jong. Eric, reconvertido definitivamente a mediocentro defensivo, actuará como escoba para liberar al neerlandés en la construcción.

La alineación probable del FC Barcelona contra el Athletic

Por delante, todo el arsenal ofensivo: Lamine Yamal por derecha, Raphinha con libertad en la mediapunta y Marcus Rashford percutiendo desde la izquierda.

La referencia arriba será, una vez más, Robert Lewandowski, el encargado de traducir en goles el caudal ofensivo de un Barça que quiere volver a reinar en el desierto.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; y Lewandowski.

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, A. Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N. Williams; y Guruzeta.