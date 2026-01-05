Vinicius, otra tarde entre pitos del Bernabéu y bronca de Xabi Alonso: "¡Que no te pares y presiones!"

El Real Madrid estrenó 2026 con una goleada ante el Betis (5-1), impulsada por el hat-trick del canterano Gonzalo García, pero el foco emocional en el Bernabéu volvió a pasar por Vinicius Jr.

Su actuación dejó una paradoja muy clara: un primer tramo de partido en el que fue el atacante más dañino del equipo, especialmente en su duelo con Ángel Ortiz, contrastó con los pitos de una grada todavía dividida y con la reprimenda pública de Xabi Alonso hacia el final del encuentro.

Sin Mbappé, Vinicius partía de nuevo como referencia ofensiva. Y respondió de inicio. El plan del Madrid se volcó hacia la izquierda y el brasileño fue el origen casi exclusivo del desequilibrio en la media hora inicial.

Encadenó situaciones de uno contra uno ante Ángel Ortiz, le ganó línea de fondo, obligó al lateral a repetidas faltas y forzó la amarilla que acabaría marcando el partido del canterano.

De una de esas acciones nació el 1-0: falta de Ortiz sobre Vinicius en el costado del área, servicio de Rodrygo y cabezazo de Gonzalo para abrir el marcador. Antes, el brasileño ya había caído dentro del área en una jugada límite que el árbitro no interpretó como penalti, alimentando la sensación de que el Betis no encontraba manera limpia de frenarlo.

Mientras duró ese asedio blanco por su banda, el Bernabéu reaccionó de forma muy distinta a la de otros días. Cuando la megafonía anunció las alineaciones, apenas se escucharon algunos silbidos aislados entre el ruido ambiente, lejos de la pitada nítida que había sufrido frente al Sevilla en el último partido de 2025.

Cada regate exitoso, cada arrancada, se saldó mayoritariamente con aplausos en esa primera fase del encuentro.

Vinicius encara a Ángel Ortiz Reuters

La tarde empezó, por tanto, como la que Vinicius necesitaba: peso en el juego, superioridad clara ante su par, la sensación de que el equipo encontraba aire cuando él recibía abierto. Pero el guion cambió tras el descanso.

El Madrid se relajó con el 3-0, el Betis acortó distancias y encadenó ocasiones, y el brasileño fue perdiendo protagonismo con el paso de los minutos. Su partido se fue apagando al mismo ritmo que crecía el runrún en la grada por la desconexión defensiva del equipo.

En ese contexto llegó la imagen que cerró su tarde. Las cámaras de DAZN captaron a Xabi Alonso junto a la banda, visiblemente molesto, exigiéndole más implicación sin balón. El técnico le gritó en varias ocasiones: "¡Que no te pares y presiones!", reclamando que se sumara a la ida y vuelta colectiva en plena fase de sufrimiento del Madrid.

No fue una corrección aislada, sino una secuencia en la que el entrenador insistió en que el '7' debía dar un paso al frente en la presión alta y no desconectarse del bloque.

IMAGEN DAZN 🎥 Las indicaciones de Xabi Alonso a Vinicius durante el partido ante el Betis#ElPost pic.twitter.com/1Qfhz76rB7 — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2026

Poco después llegó el cambio. En torno al minuto 77, con 3-1 y el Betis en su mejor tramo, Xabi optó por retirar a Vinicius y Rodrygo a la vez para dar entrada a Arda Güler y Mastantuono. Entonces se produjo el otro termómetro de la tarde: el sonido del Bernabéu.

Cuando se anunció la sustitución, el estadio respondió con una mezcla de aplausos y silbidos, pero los pitos se impusieron claramente en volumen. No fue unánime, pero sí lo bastante intenso como para confirmar que la herida entre el brasileño y una parte de la grada sigue sin cicatrizar.

La escena contrastó con la ovación atronadora que se llevó minutos después Gonzalo cuando fue cambiado con el balón del hat-trick bajo el brazo, instalando la sensación de que el público distingue con mucha precisión a quién abraza y a quién cuestiona en este momento de la temporada.

En lo estrictamente futbolístico, el balance del día de Vinicius es mejor de lo que sugiere el sonido ambiente: fue el atacante que más castigó al lateral derecho rival, generó la acción del primer gol, obligó al Betis a protegerse con ayudas constantes y provocó que Pellegrini sustituyera al propio Ángel Ortiz al descanso para evitar dejarlo amarrado a una amarilla frente a un duelo que estaba perdiendo claramente.

Sin embargo, su producción volvió a quedarse sin premio directo. No marcó ni asistió y su racha sin ver puerta, entre club y selección, se alarga ya durante demasiados partidos para un jugador llamado a liderar la delantera cuando falta Mbappé.

Esa ausencia de cifras, sumada a episodios recientes de frustración al ser sustituido y al escrutinio permanente sobre su actitud, alimenta un clima en el que cualquier gesto se sobredimensiona.