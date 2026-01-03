Los milagros de Joan García y la efectividad en ataque permiten al Barça llevarse la victoria en el derbi ante el Espanyol

Espanyol

Barcelona

La historia no cambia tras este derbi. El Espanyol sigue sin ganar al Barça en su propio estadio y el conjunto azulgrana da un golpe encima de la mesa al llevarse una victoria muy sufrida, que aun así genera dudas en el juego del equipo [Narración y estadísticas del partido].

El equipo blanquiazul hizo méritos suficientes para no solo puntuar, sino para ganar el partido. Sin embargo, el fútbol no va de merecer, sino de marcar goles y Dani Olmo y Lewandowski se encargaron de desatascar a un inofensivo Barça.

A pesar de la tensión que rodeaba al partido por el regreso de Joan García al RCDE Stadium, durante el encuentro únicamente se habló de fútbol más allá de los insultos tales como "rata" y "judas" que recibió el de Sellent.

La presión no le afectó al portero del Barça, que, sin lugar a dudas, fue el mejor del partido. El ambiente hostil con el que le recibió la que durante muchos años fue su afición no intimidó a un jugador que fue capital.

En la primera parte se encargó él solo de frenar a sus antiguos compañeros. Primero detuvo un mano a mano de Roberto. Pero después, realizó un paradón espectacular a un cabezazo a bocajarro de Pere Milla. Una de las mejores paradas de la temporada. Una mano prodigiosa sacada fruto de la inercia, los reflejos, en definitiva, la intuición.

Carlos Romero -quien puso el centro- miraba a la grada sorprendido, los aficionados se echaban las manos a la cabeza, mientras que Manolo González se quedó incrédulo al ver cómo ese balón no terminaba en el fondo de la red. Sólo un milagro podía evitar ese gol y Joan García se encargó de obrarlo.

Si el Espanyol no se puso por delante en el marcador fue por culpa del portero rival, porque ocasiones no les faltaron a los jugadores para estrenar el luminoso. El plan del entrenador perico funcionó: alta presión y rápidamente balones a Roberto buscando la espalda de la zaga azulgrana.

Así llegó la primera ocasión en el 19'. Se coló el delantero del Espanyol entre Cubarsí y Gerard Martín, pero su disparo le salió centrado, a las manos de Joan García.

Un ataque inexistente

El Barça, mientras tanto, se olvidaba de atacar. Los de Hansi Flick apenas fueron capaces de generar excesivo peligro sobre la portería de Dmitrovic. De hecho, su mejor ocasión fue un zurdazo clásico de Lamine Yamal buscando el palo largo. Sin peligro.

La apuesta ofensiva del alemán de juntar a Rashford, Lamine, Ferran y Raphinha no le salió bien. Los cuatro jugadores de perfil ofensivo estuvieron completamente desaparecidos durante los primeros 45 minutos y el de Heidelberg se vio obligado a mover ficha.

Hansi Flick da instrucciones a Rashford y Balde durante el partido. Reuters

El inglés no salió del vestuario al descanso y su lugar en el terreno de juego lo ocupó Fermín López. Si bien durante toda la primera parte el Barça no pudo imponer su juego y no consiguió bajarle las pulsaciones al partido a través del balón, en la segunda el equipo mejoró.

Siete minutos tardó el Barça en generar más peligro que en toda la primera parte. Lamine le filtró un gran pase a Frenkie de Jong, que estaba completamente solo en el corazón del área. Sin embargo, en lugar de chutar de primeras, trató de golpear de tacón.

Repelió la zaga el disparo y en el posterior saque de esquina fue Koundé quien estuvo a punto de abrir el marcador con un remate de cabeza que se topó con una buena mano de Dmitrovic.

Se creía el Barça, pero también lo hacía el Espanyol. Un derechazo a bote pronto de Roberto fue atrapado por Joan García en dos tiempos. No obstante, el delantero español tendría tres ocasiones más donde en dos de ellas no estuvo fino al controlar un balón que le hubiese dejado frente al portero del Barça.

La última fue la más clara: se plantó mano a mano ante el portero del Barça, a quien quiso regatear pero se encontró con una mano espectacular que desbarató una ocasión clarísima.

Se equivocó Roberto por partida doble en la toma de decisión ya que a su lado tenía completamente solo a Dolan para abrir el marcador con la portería vacía.

De milagros iba la cosa y Marko Dmitrović se quiso quedar atrás. A pesar de que el Barça se mostró muy inofensivo, cuando llegó al área lo hizo con muchísimo peligro.

Eric García remató a bocajarro un balón que se encontró muerto en el interior del área pequeña, pero el esférico fue repelido con un paradón brutal por el portero serbio, quien fue vitoreado por su afición.

Las actuaciones de ambos porteros fueron dignas de un auténtico derbi donde las ocasiones no cesaban.

De este modo, todo hacía indicar que no se verían goles en el RCDE Stadium, pero Dani Olmo tenía aún cosas que decir. El mediapunta entró en el 65' y en el 85' abrió el marcador.

Lewandowski y Fermín López celebran el 0-2 ante el Espanyol. EFE

Tras una asistencia de Fermín, el exjugador del Leipzig se revolvió en el área y desde la frontal clavó el balón en la cruceta. Dmitrovic no pudo salvar la diana. Falta otro más.

Con el Espanyol grogui, apareció Lewandowski. El polaco, que marcó su noveno gol en LaLiga, definió con elegancia otra jugada iniciada por Fermín. En cuatro minutos, el Barcelona desmontó la escalada previa del Espanyol y se llevó los tres puntos del derbi catalán para afianzarse como líder de Primera División.

Ficha técnica del partido:

Espanyol: Dmitrovic; El Hilal, Cabrera, Calero, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Pere Milla (Puado, min.82), Dolan (Terrats, min.82) y Roberto Fernández (Kike García, min.75).

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Pedri, min.64), Balde: Eric García, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphinha (Olmo, min.64), Rashford (Fermín, min.46) y Ferran Torres (Lewandowski, min.64).

Goles: 0-1, min.86: Olmo; 0-2, min.90: Lewandowski.

Árbitro: García Verdura (comité catalán). Amonestó al técnico Manolo González (min.78) y al futbolista Pol Lozano (min.77).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 36.283 espectadores.