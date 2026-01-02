Joan García prende el derbi catalán más caliente de los últimos años: "Se le recibirá con una hostilidad bien entendida"

Todavía duele en la gente del RCD Espanyol la marcha de Joan García al Fútbol Club Barcelona. Una traición, si se le pregunta a la gran mayoría, ese fichaje que se materializó el pasado 18 de junio y que casi seis meses sigue sin cicatrizar.

Lo grave no fue cambiarse de bando, lo que los pericos coinciden en señalar es la manera en la que el guardameta cambió al bando contrario de la ciudad con una facilidad pasmosa. Poco antes de abrazarse con Joan Laporta, estaba besando el escudo del RCD Espanyol.

Ahora llega lo inevitable, el día en el que Joan García tendrá que pisar la que hasta hace nada era su casa, el lugar en el que era idolatrado el pasado curso. En esa misma portería que defendió con tanto tino la temporada anterior va a experimentar un ambiente completamente opuesto.

Joan García, con el Espanyol Europa Press

La afición blanquiazul le dejará claro que no comulga con su manera de salir del club, y con el portero como principal foco de atención llega el derbi catalán más caliente de los últimos años. También el más igualado, porque el RCD Espanyol está firmando una temporada soberbia y roza los puestos de Champions.

Para palpar el clima social que rodea a este derbi y a la vuelta de Joan García a Cornellá, EL ESPAÑOL habla con José Manuel Acosta, miembro de la junta directiva de la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol.

El recibimiento a Joan García

Hay una figura clave que marca este derbi catalán que se vivirá el sábado a las 21:00 horas en el RCDE Stadium, la de Joan García.

El regreso del exguardameta del Espanyol, ahora en las filas del Barça, ha encendido los ánimos de los aficionados y ha 'obligado' al club periquito incluso a emitir un comunicado llamando a la calma. La instalación de redes de seguridad detrás de las porterías es un síntoma inequívoco de que se espera un recibimiento caliente.

José Manuel Acosta, miembro de la junta directiva de la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol, piensa sin embargo que todo podría haber sido incluso más hostil: "Creo que se ha calentado ahora, pero si se juega en septiembre hubiera sido peor".

"Ahora, tal y como está todo, con la tranquilidad que tenemos en el Espanyol, se le va a recibir

con hostilidad, está claro, pero bien entendida. No va a ser algo antideportivo", confía Acosta, convencido de que el buen momento deportivo de su equipo restará algo de hierro al asunto.

Pese a todo, resulta imposible en el bando espanyolista ocultar que la salida del portero sigue doliendo: "Hay que reconocer que al irse de la forma en la que se fue, que nos engañó a todos... El problema no es que se fuera, porque uno se puede ir donde quiera, es la forma en la que lo hizo", cuentan desde la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol.

"Se besa el escudo y luego se va. Después, en el día de la firma aparece abrazándose a Laporta como si lo conociera de toda la vida. Eso es lo que más ha dolido a la afición", dice de forma muy clara y tajante Acosta.

¿Pedirá perdón?

Preguntado sobre si espera la afición del RCD Espanyol algún tipo de disculpa o gesto público por parte de Joan García, Acosta niega la mayor ni lo cree necesario: "Los jugadores defienden unos intereses y punto. No hace falta pedir perdón, te has ido y ya está, pero yo prohibiría a un jugador besar el escudo cuando llega a un club y lleva unos pocos minutos con esa camiseta".

Queda claro, por lo tanto, que el trasfondo de esta 'traición' de Joan García está más en las formas que en el hecho en sí.

Joan García, calentando en el Camp Nou EFE

Más todavía para una afición que se siente marginada dentro de su ciudad: "En Cataluña los del Espanyol somos forasteros y enemigos. Mediáticamente el Barça tiene mucha fuerza, y eres casi un paria como te metas con esa institución".

La Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol también emitió un comunicado llamando a la calma para evitar cualquier incidente: "Que la gente esté tranquila, que el estadio está apercibido de cierre. La gente tendrá que ir con pasión, pero con tranquilidad para no perjudicar al equipo".

El derbi más igualado

No sólo es el Espanyol-Barça más caliente de los últimos tiempos, quizás también el más igualado teniendo en cuenta el estado de forma de ambos conjuntos.

Los culés llegan al duelo como líderes destacados de La Liga y con ganas de seguir mandando, pero los periquitos están firmando su mejor temporada desde hace muchos años y rozan incluso los puestos de Champions League.

Hace mucho que el RCD Espanyol no gana al Barça en la competición liguera, así que los blanquiazules tienen muchas ganas de poder quitarse esa gran espina que tienen clavada.

"Hay mucha diferencia entre ambos equipos porque el dinero es más importante que nunca, y en La Liga nunca les hemos ganado en Cornellá desde que se inauguró el estadio en 2009", recuerda José Manuel Acosta.

Pese a todo, como siempre aparece la ilusión del 'y si está vez es la definitiva', algo para lo que los espanyolistas tienen más argumentos para confiar que nunca. De hecho, Acosta recalca que en el sentir del entorno perico hay menos presión que nunca de cara a este choque.

"Nos hemos encontrado con derbis que nos bajaban a Segunda División, o en el que ganaron La Liga en nuestro estadio. Pero este año ganemos o perdamos vamos a seguir siendo quintos igual, así que no hay tanta presión en lo deportivo en ese aspecto", cuenta el miembro de la junta de la federación de peñas.

Lamenta también que el partido se dispute a las 21:00 horas, "porque la gente tiene más tiempo para entretenerse en la previa", y eso es algo que preocupa en el RCD Espanyol. Quieren evitar que algunos aficionados lleguen en un estado de embriaguez al choque que les lleve a protagonizar algún altercado.

Huyen también en la afición del Espanyol de la palabra Champions, y Acosta señala que en la primera vuelta "ya está el 80% del trabajo hecho" de cara a la salvación.

Es el derbi catalán más caliente y más igualado de los últimos tiempos. El sábado Joan García sabrá hasta qué punto le guarda rencor la afición de su exequipo y La Liga conocerá si al final el RCD Espanyol rompe su mal fario con el eterno rival.