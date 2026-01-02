Al Barcelona le salen muy caras las obras del Camp Nou: casi 3.000.000€ en multas y el estadio está aún sin terminar

Ha pasado ya algo más de un mes desde que el Barça volvió a jugar en el Spotify Camp Nou tras dos temporadas haciéndolo en Montjuïc y hasta en el Johan Cruyff, el campo del filial y del equipo femenino.

909 días -o lo que es lo mismo, desde el 28 de mayo de 2023- pasaron desde el último partido que el equipo jugó delante de su afición en su 'viejo' estadio hasta volver a hacerlo en un 'nuevo' campo.

Un retorno largamente esperado por la entidad y su afición que, sin embargo, está lejos de significar el final de las obras. La remodelación del recinto continúa en marcha y, según las previsiones actuales, no concluirá, como mínimo, hasta finales de 2027.

A los elevados costes que ya supone la transformación del estadio, el club azulgrana ha tenido que sumar además un importante montante en sanciones administrativas impuestas por las autoridades competentes.

El importe total de las multas acumuladas por el Barça se aproxima ya a los tres millones de euros. La más reciente fue notificada a finales del pasado mes de noviembre y señala directamente a la empresa 'Extreme Works', subcontratada por el FC Barcelona para las obras del estadio, por emplear a 79 trabajadores extracomunitarios sin la documentación legal necesaria para trabajar en España.

Como consecuencia, la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya impuso al club una sanción de 1.098.853,97 euros.

Trabajadores sin papeles

De acuerdo con el testimonio de los propios trabajadores afectados, en todo momento se les aseguró que podían desempeñar su labor con normalidad y que no existía ningún problema con su situación administrativa.

Asimismo, denunciaron que nunca fueron informados de que su documentación no era válida. Varios de ellos llevaban meses, e incluso cerca de un año, participando de forma continuada en las obras del estadio del FC Barcelona utilizando permisos procedentes de otros países de la Unión Europea, pese a no cumplir con los requisitos exigidos.

No se trata, además, de un caso aislado. Con anterioridad, el club azulgrana ya había sido sancionado por las mismas autoridades con una multa incluso superior.

Entrenamiento primer equipo del Barça en el Camp Nou Òscar Gil Coy Barcelona

En aquella ocasión, la Inspección de Trabajo impuso una penalización de 1,87 millones de euros tras la detección de hasta 218 fraudes laborales relacionados con las condiciones de contratación de los empleados vinculados a las obras.

Las irregularidades detectadas en el ámbito laboral no han sido el único contratiempo administrativo al que ha tenido que hacer frente el FC Barcelona durante el desarrollo de las obras.

En el año 2023, el Ayuntamiento de Barcelona también impuso dos sanciones por incumplimientos en los horarios de trabajo autorizados, con un importe total de 600 euros.

Según explicó el consistorio en su momento, "se detectó actividad que no estaba autorizada y, en el mes de agosto, también se constataron trabajos realizados fuera del horario permitido", lo que motivó la intervención de la Guardia Urbana y la tramitación de dos multas que podían alcanzar los 300 euros cada una.

Tal y como precisó el propio Ayuntamiento, la licencia concedida establecía un horario de trabajo de 8.00 a 20.00 horas en el caso de utilizar maquinaria y hasta las 21.00 horas cuando no se empleaba este tipo de equipamiento.

Únicamente se contemplaban excepciones para trabajos muy puntuales que ya habían sido previamente autorizados y que requerían un horario más amplio, permitiendo el inicio de la actividad a partir de las 7.00 de la mañana.