El Barça acelera en la salida de dos de sus pilares: Lewandowski busca destino y Ter Stegen mantiene su propia encrucijada

Ter Stegen y Lewandowski, en un partido de la Champions con el Barça.

Aún quedan cinco meses para el final de la temporada, pero en las oficinas del Barça ya están moviendo ficha de cara a la planificación de la próxima campaña y el mercado de invierno se antoja clave con importantes decisiones que tomar en relación al futuro de Lewandowski y Ter Stegen.

El polaco termina contrato el 30 de junio y su renovación no está entre las prioritarias para un club que ya ha movido ficha con el fin de consolidar su columba vertebral: Koundé, Eric García y Frenkie de Jong han extendido sus contratos, pero aún quedan deberes por hacer en la directiva.

Ferran Torres, Andreas Christensen y Robert Lewandowski son las carpetas que aún no se han abierto. Los rumores sobre el delantero de 37 años son constantes. Se llegó a especular con una posible salida al Milan -de hecho, el diario digital italiano Tuttosport sigue manteniendo este interés del equipo rossoneri- y también con Arabia y la MLS como sus posibles destinos.

Desde el Chicago Fire le llegan cantos de sirena al jugador y el Barça actúa con mucha cautela. Nadie en el club duda de su facilidad para marcar goles, pero sí de su edad y su relación con las lesiones después de haber estado ya dos veces en el dique seco esta temporada.

La única certeza -salvo sorpresa mayúscula- es que Lewandowski no se moverá de la Ciudad Condal en enero. No obstante, la entidad azulgrana quiere ver cómo evoluciona la temporada, tanto en rendimiento -en estos momentos parece que Ferran Torres le ha comido la tostada- como en el apartado físico, aunque según Flick, "él entrena diferente".

Joan Laporta y Robert Lewandowski en Miami. Twitter @mundialistas

La nueva normativa de LaLiga favorece una renovación, ya que su ficha no contaría para el Fair Play, pero la Dirección Deportiva debe valorar todos estos factores antes de tomar una decisión.

El Barça no tiene prisa por moverse y considera que tiene cogida la sartén por el mango con el futuro también de Ferran en el aire. La competencia entre ambos favorece tanto el rendimiento individual como el colectivo. Mientras haya una renovación en juego, el nivel de los jugadores suele ser mejor, y eso es lo que está ocurriendo con estos dos futbolistas.

El 'caso Ter Stegen'

La otra carpeta que el Barça debe resolver es la de Ter Stegen. El futuro del portero es toda una incógnita porque no cuenta para Flick y él tampoco se quiere ir, pero eso le cerraría las puertas de jugar el Mundial con Alemania.

La posición del club es inequívoca: el guardameta titular hasta el final de la temporada será Joan García y no se contempla ningún cambio. Así lo ha expresado de forma pública el entrenador.

A partir de ese escenario, la decisión queda en manos de Ter Stegen. Si opta por continuar, es consciente de que su rol será secundario; si, por el contrario, decide salir, el Barça facilitará su marcha, tanto en la búsqueda de destino como asumiendo parte de su salario en caso de una cesión.

Ter Stegen, durante su discurso previo al Trofeo Joan Gamper del pasado domingo. Europa Press Europa Press

En el seno del club no existe plena certeza sobre cómo evolucionará la situación. La elección de Hansi Flick de alinear a Ter Stegen como titular en Guadalajara ha generado dudas en los despachos del Camp Nou.

En la entidad culé consideran probable que el capitán termine la temporada en la plantilla, aunque admiten que aún faltan elementos concluyentes para definir el futuro de Marc-André ter Stegen.

El debate sobre los minutos de juego entra en escena. No se descarta que al seleccionador le baste con que el portero alemán dispute únicamente los encuentros de Copa, que podrían ser cinco más si el Barcelona alcanza la final.

Serían pocos minutos, sí, pero podrían resultar suficientes. El inconveniente: el club desconoce sus planes. Tanto Ter Stegen como Flick mantienen un hermetismo absoluto en todas sus conversaciones.

Esta podría ser la vía de salida, especialmente porque el mercado de invierno resulta especialmente complicado para los porteros. Salvo que surja una oportunidad excepcional, los equipos ya tienen definido quién será su guardameta titular, y resulta muy difícil que un nuevo fichaje desplace a alguien de la posición.

Lo que Ter Stegen tiene claro es que no se moverá a cualquier destino. Hasta finales de enero, todo puede cambiar, pero por ahora las probabilidades de que permanezca se incrementan.