La rebelión de los equipos de Segunda en la Copa del Rey: el Burgos elimina al Getafe y ya han caído 9 equipos de Primera

La Copa del Rey ya cuenta con 15 equipos clasificados para los octavos de final, a la espera de definir la última plaza que se disputan Granada y Rayo Vallecana. La lista provisional combina diez clubes de Primera División y cinco de Segunda, reafirmando, una vez más, el espíritu abierto del torneo de eliminación directa.

En la última jornada de los dieciseisavos la sorpresa la dio el Burgos tras ganar al Getafe en El Plantío. Ramis le ganó la partida a Bordalás y eso que el conjunto azulón se puso por delante en el marcador por medio del golazo de Álex Sancris. No obstante, el carácter combativo del equipo burgalés le hizo dar la vuelta al resultado en la segunda parte.

David González, de penalti, en el añadido de la primera parte puso la primera piedra en la remontada ante un Getafe que además de la eliminación también sufrió la lesión de Abqar.

El central fue sustituido por Domingos Duarte, quien cometió un error grave en el 2-1 de Íñigo Córdoba, autor también del último y decisivo gol.

Dos minutos más tarde, en el 75' Mayoral pudo meter a su equipo en el partido pero falló un penalti que fue una losa demasiado grande para el conjunto azulón. De esta forma, el Burgos vuelve a disputar unos octavos de final de la Copa del Rey 34 años después.

El sufrimiento de los leones

Un gol de Mikel Jauregizar en la última jugada de la primera parte de la prórroga dio al Athletic el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, después de superar por 0-1 a un combativo Ourense, verdugo de Oviedo y Girona en rondas anteriores.

La intensa lluvia y el estado del césped condicionaron el encuentro. Ernesto Valverde buscó piernas frescas en su once, pero su equipo nunca estuvo cómodo ante un rival intenso en su presión y atrevido a la hora de combinar.

El Athletic solo tuvo algo de vuelo en la recta final de cada tiempo, cuando a su rival le empezó a pasar factura su derroche físico. El Ourense tuvo más balón, pero apenas amenazó en ataque.

En el minuto 86, Alberto Sánchez sacó una espectacular mano para evitar el tanto de Nico Williams y dos después, un tiro de Omar se marchó rozando un poste tras tocar en un defensor rojiblanco. Ahí se le escapó al Ourense la clasificación para los octavos de final.

En una acción de estrategia, el Athletic acabó con la resistencia del equipo gallego. Berenguer centró, Paredes tocó de cabeza y Jauregizar, con un sutil remate, puso el balón cerca de una escuadra para el 0-1.

En el minuto 116, ni Guruzeta, al que privó del gol Alberto Sánchez, ni Berenguer, en el rechace, acertaron y alargaron unos minutos más el sufrimiento del equipo bilbaíno.

El récord en Murcia

El Betis hizo bueno el pronóstico y consiguió la clasificación para los octavos al vencer por 0-2 con un tanto de penalti y un autogol a un Murcia que dio la talla ante 31.436 espectadores, récord histórico de afluencia de público a un partido en la región.

En el minuto 29 un disparo de Cucho Hernández lo tocó con su brazo derecho Alberto González dentro del área. El propio delantero colombiano batió a Diego Piñeiro en el lanzamiento del penalti a pesar de que el portero estuvo cerca de llegar al esférico.

Ya en el 85, en una acción de mala fortuna para los locales llegó la sentencia. Aitor Ruibal disparó y Diego Piñeiro evitó el tanto en primera instancia para luego, en el despeje, Héctor Pérez estrellar el balón en el guardameta, que acabó metiendo el cuero en su marco.