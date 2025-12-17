Mbappé lidera el sufrido triunfo del Real Madrid frente al Talavera y da aire a Xabi Alonso con el pase a octavos de la Copa

El galo apareció para anotar de penalti, provocar el segundo y marcar el tercero para dejar encarrilado un partido con más oficio que juego ante una gran expectación en El Prado (2-3).

Talavera

Real Madrid

Venció el Real Madrid en su debut en la Copa del Rey, pero no convenció. Los de Xabi Alonso solventaron el compromiso frente al CF Talavera de 1ª RFEF con más apuros de los esperados y sin brotes verdes ni en el juego ni en la imagen del equipo. Al menos, el técnico del equipo blanco pudo coger algo de aire para afrontar el último partido del año contra el Sevilla. [Narración y estadísticas del partido].

Estuvo mejor el Real Madrid en la primera mitad, la cual cerró con dos goles a favor y la apariencia de tener una noche tranquila. Mbappé. en un gris partido, apareció en dos momentos claves para sostener al equipo, tal y como lleva haciendo toda la temporada. Primero, anotando un penalti en el minuto 41 tras mano de Marcos Moreno. Y después, con una cabalgada por banda izquierda que terminó en centro chut y gol en propia de los locales.

Con la ventaja en el zurrón, los de Xabi Alonso se dedicaron a sestear, a desperdiciar alguna ocasión clara y a terminar jugando con fuego. Y solo la suerte y algo más de acierto del CF Talavera evitó el gran incendio. Ya casi sin tiempo de reacción, Nahuel Arroyo consiguió reducir diferencias aprovechando un gran pase de la muerte para hacer el 1-2.

En plena efervescencia, un disparo de Mbappé desde fuera del área y un grave fallo del meta Jaime González, muy acertado toda la noche hasta ese momento, pusieron el que parecía el definitivo 1-3, con el galo quedándose a uno de los 59 tantos de Cristiano Ronaldo en su mejor año natural con el Real Madrid. Sin embargo, el CF Talavera vino en busca de la épica y a punto estuvo de encontrarla.

Ya en el descuento, una falta desde la frontal de Isaiah Navarro se estrelló en el larguero, pero el rechace fue aprovechado por Di Renzo, quien marcó el 2-3 aprovechando que Lunin no estaba sobre la línea de gol. Lo siguió intentando hasta el final el Talavera y de nuevo Isaiah, con un remate de cabeza, rozó el tanto del empate que hubiera provocado la prórroga. Sin embargo, no hubo tiempo para más. El Madrid consiguió el pase, el Talavera la gloria de su gente y Xabi Alonso algo más de aire, aunque quizás con menos crédito del que llegó a la ciudad de la cerámica.

Mbappé quiere la Copa

Ambiente de gala el que registró el Municipal de El Prado de Talavera de la Reina para el debut del Real Madrid en la presente edición de la Copa del Rey. Y es que no era para menos, ya que la ciudad toledana recibía al club madridista por primera vez en su historia de manera oficial. Y la bienvenida fue a la altura de la grandeza del partido, con un Talavera intenso, sin dejar jugar a los hombres de más calidad del equipo blanco.

No obstante, el Real Madrid intentó imponer su pegada desde los primeros compases y Mbappé disfrutó de la primera ocasión clara en el minuto 7. Internada por banda derecha de los de Xabi Alonso y el francés, solo dentro del área perdonó ante la buena salida de Jaime González. Acto seguido, los cerámicos se dejaron ver en la zona de peligro con una caída de Di Renzo por la que pidieron penalti, pero Cuadra Fernández ordenó seguir.

Aunque el Real Madrid no tardó en hacerse con el control del juego, el Talavera no perdió la cara al encuentro, saliendo a la contra con velocidad y aprovechando los desajustes en la adelantada defensa merengue para crear peligro. Los de Sandroni tenían muy clara la consigna de estar atentos a los errores, frecuentes, de Huijsen y Carreras en los controles.

Kylian Mbappé remata a portería en el partido de Copa del Rey contra el CF Talavera. Manu Reino EFE

Y es que el Talavera salió a por todas, espoleado por su afición y en el minuto 19 dispuso de su primera gran ocasión. Centro desde banda derecha y remate impecable de Marcos Moreno que se encontró con la genial estirada de Lunin al palo corto. El ucraniano salvó el primero de milagro. Pero no tardaron los blancos en responder con dos buenas oportunidades casi consecutivas.

Primero, con otro buen testarazo, en esta ocasión de Mastantuono, que sorprendió en un arte poco habitual en su repertorio tras un centro tenso y medido de Fran García desde banda izquierda. Genial respuesta del meta Jaime al cabezado del argentino, poco participativo durante todo el choque. Y después, Dani Ceballos, que disparó desde dentro del área buscando el palo largo con el interior de su pie derecho, pero su intento se marchó desviado.

Poco a poco, el Madrid encerró a su rival y Güler volvió a rozar el primero con una gran falta desde el perfil derecho de la frontal del área que se encontró con el vuelo de un inspirado Jaime González al borde de la media hora. Los blancos perdonaban y el Talavera se crecía. Di Renzo, con un disparo desde la frontal, volvió a dejar un serio aviso a 10 minutos del descanso.

El choque entró en la recta final de la primera parte con el Real Madrid mostrando más empuje que fútbol con repetidas entradas por banda izquierda. Sin embargo, en una acción sin aparente peligro, una mano dentro del área de Marcos Moreno obligó a Cuadra Fernández a señalar penalti. Mbappé tomó la responsabilidad y disparó raso a la derecha del meta haciendo el 0-1 en el minuto 44.Ya en el descuento, otra arrancada del francés por banda izquierda propició el 0-2 tras un centro chut que rebotó en Farrando, central del CF Talavera.

Pidiendo la hora

La segunda mitad arrancó con un Madrid más resguardado en su campo, dejando hacer a un Talavera que atacaba con más corazón que fundamento y que dejaba espacios a la espalda de la defensa. Uno de esos huecos lo vio muy bien Endrick, que sirvió un balón en profundidad medido para la llegada de Mbappé, quien volvió a perdonar en el minuto 51 como ya hiciera al inicio del choque ante la salida de Jaime.

El francés, lejos de su mejor partido, mostró su valor diferencial siendo peligro en cada balón que tocaba. En el minuto 62, un disparo suyo desde el pico del área izquierdo del CF Talavera heló la sangre de la afición cerámica, que ya veía el tercero en el marcador. Sin embargo, los puños de Jaime González volvieron a aparecer.

El inicio de la segunda mitad fue mucho más bronco y tosco que el primer tiempo. El mayor protagonismo del CF Talavera hizo que el juego se desarrollara en las alturas, con continuos choques y protestas al colegiado. No obstante, el Madrid también echó de menos un mayor protagonismo de Güler, mejor defendido que en el primer acto. Sin el turco, el brillo en la circulación y la claridad de ideas se evaporaba.

Por ello, cada segundo de su fútbol era oro en El Prado. En el 67', el propio Arda rozó el tanto, de nuevo con un impecable lanzamiento de falta por encima de la barrera que, otra vez, se topó con la excelente parada del meta Jaime González. Gran partido del portero del CF Talavera, el mejor de los de Sandroni, fallo incluido.

Xabi Alonso da indicaciones en la banda de El Prado. Susana Vera Reuters

Eso sí, no tardó en responder el equipo local por mediación de Di Renzo, quien dispuso de una buena ocasión dentro del área, pero su disparo se marchó por encima del travesaño. Poco a poco se le fueron gastando las fuerzas a los locales, quienes no solo tenían que hacer frente a un rival muy superior, sino también al cúmulo de emociones vividas desde el sorteo.

Pudo ampliar la renta el Real Madrid por mediación del canterano David Jiménez, pero su disparo se encontró, otra vez, con las manos de Jaime. Buena jugada por banda derecha eso sí entre Güler y el lateral blanco. En la acción, el portero talaverano se hizo daño y tuvo que ser atendido, parón que Xabi Alonso aprovechó para dar entrada a Bellingham y Tchouameni por Güler y Endrick. Antes había salido Rodrygo por Mastantuono.

Y cuando todo parecía visto para sentencia, apareció la ilusión. Gran jugada por banda derecha del CF Talavera, pase de la muerte que la defensa del Real Madrid no consiguió despejar y Nahuel Arroyo, que había salido en la segunda parte, la hundió en la meta de Lunin tras ganarle la partida al canterano David Jiménez. A los cerámicos les quedaban 10 minutos más el descuento para pelear su sueño. Y lo iban a tener en la mano.

Las ganas y tanto esfuerzo y corazón puesto en su empresa dibujaron un final de partido apoteósico. El reconocimiento de su gente ya estaba ganado, pero querían una mayor recompensa. Al borde del descuento, un disparo sin peligro de Mbappé se convirtió en el 1-3 tras un grave fallo de Fran González. Sin embargo, quedaba la respuesta de los locales.

Una falta de Isaiah desde la frontal del área, ya en el descuento, se estrelló en el larguero. Sin embargo, Di Renzo apareció en boca de gol para marcar el 2-3 a puerta vacía y llevar la locura a El Prado. El Talavera soñaba con la machada. Y la rozó con un remate de cabeza de nuevo de Isaiah que se encontró con la buena parada de Lunin. El meta ucraniano consiguió sostener a su equipo en unos minutos finales de infarto que volvieron a evidenciar la fragilidad de un Madrid que pasa de ronda, pero que no levanta cabeza.

Talavera: Jaime González; David Cuenca (Sergi Molina, m.46), Álvaro López, Manuel Farrando, Alex Roig (Nahuel Arroyo, m.57); Luis Sánchez (Pedro Luis Capo, m.46), Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Eduardo Gallardo (Arturo Molina, m.77); Marcos Moreno (Sergio Montero, m.69) y Di Renzo.

CF Talavera 2-3 Real Madrid

Real Madrid: Lunin; David Jimenez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos (Cestero, 86'), Arda Güler (Tchouaméni, 77'), Mastantuono (Rodrygo, 66'); Gonzalo (Bellingham, 77'), Endrick y Mbappé.



Goles: 0-1, 41': Mbappé, de penalti. 0-2, 46'+: Manuel Farrando, en propia puerta. 1-2, 80': Nahuel Arroyo. 1-3, 88': Mbappé. 2-3, 91': Gonzalo Di Renzo.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Luis Sánchez (38'), en el Talavera; y a Bellingham (91') en el Real Madrid.



Incidencias: Encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Municipal El Prado ante 4.200 espectadores.