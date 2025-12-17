Los clubes de Segunda División dan las campanadas ante Levante, Villarreal y Celta: susto para Atlético y Osasuna

Los jugadores del Racing celebran uno de los goles en la victoria ante el Villarreal. EFE

La segunda jornada de los dieciseisavos de la Copa del Rey vino cargada de grandes sorpresas para los clubes de Primera División. Después de que el martes el Deportivo de la Coruña eliminara al Mallorca, en la segunda jornada la 'Cultu', el Racing y el 'Alba' han sido los agitadores del día.

Hasta siete equipos de la máxima categoría del fútbol español han caído eliminados a las primeras de cambio: Real Oviedo, Espanyol, Girona, Mallorca, Levante, Villarreal y Celta de Vigo.

En un principio los responsables fueron los equipos de Primera RFEF, pero en dieciseisavos han emergido los de Segunda. Atlético de Madrid, Osasuna y Real Madrid sufrieron, pero consiguieron la clasificación.

Rafa Tresaco es el nuevo heredero al trono en el reino de León. El extremo de la Cultural Leonesa apenas necesitó un cuarto de hora para marcar el gol que acabaría suponiendo la eliminación del Levante.

Los granotas, con Álvaro del Moral en el banquillo, consumaron una temprana eliminación que, sumado a la mala situación en La Liga, impide que el sol vuelva a salir sobre el cielo nublado de Valencia.

Gesta histórica del equipo del Cuco Ziganda como también lo fue la hazaña del Racing de Santander. Arana amargó el regreso de Marcelino García Toral al Sardinero y uno de los equipos candidatos a pelear por el título se queda eliminado antes de los octavos de final.

Llegó tarde el gol de Ayoze -en el minuto 86- y a pesar de que el submarino amarillo se volcó sobre la portería de Plamen Andreev, el 2-1 no se movió del electrónico.

En el Carlos Belmonte el héroe fue Jesús Vallejo, quien marcó el gol que forzaría la prórroga en el 93 y que acabaría provocando 30 minutos más tarde, en la tanda de penaltis, la eliminación de todo un equipo de Europa League.

Los de Claudio Giráldez hicieron lo más difícil: remontar el gol de Jefté por medio de Yoel Lago y Borja Iglesias, pero el excentral del Real Madrid empató en el añadido una eliminatoria que se acabarían llevando desde los once metros. Mingueza, Hugo Álvarez y Aspas erraron sus lanzamientos.

Dos tantos de Antoine Griezmann y un gol de Raspadori sirvieron para que el Atlético de Madrid eliminara en su estreno copero al Atlético Baleares (2-3), que plantó cara hasta el final con los goles de Gerardo Bonet y Moha Keita.

La mala noticia para los rojiblancos fue la lesión de Clement Lenglet, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en la rodilla derecha tras un mal giro en un intento de remate y fue sustituido por David Hancko.

Osasuna superó al Huesca en la prórroga (2-4) en un partido muy flojo de los dos equipos en la primera parte, que ganó en calidad en la continuación con la entrada de los titulares, y, aunque el equipo rojillo pasó apuros ante un combativo y voluntarioso Huesca, al final se impuso la calidad del conjunto visitante.

El Deportivo Alavés superó al Sevilla con un penalti transformado por Carlos Vicente, que puso el 1-0 definitivo en un partido en el que los del Chacho Coudet pudieron ganar por una renta mayor tras una buena segunda mitad. Batacazo importante del conjunto hispalense en la Copa del Rey un año más.

Mbappé y Gonzalo celebran un gol del Real Madrid frente al CF Talavera en la Copa del Rey. Susana Vera Reuters

Venció el Real Madrid en su debut en la Copa del Rey, pero no convenció. Los de Xabi Alonso solventaron el compromiso frente al CF Talavera de 1ª RFEF con más apuros de los esperados y sin brotes verdes ni en el juego ni en la imagen del equipo. Al menos, el técnico del equipo blanco pudo coger algo de aire para afrontar el último partido del año contra el Sevilla.