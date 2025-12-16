Christenen salva al Barça del desastre ante el Guadalajara y guía a los azulgranas a los octavos de la Copa del Rey

El danés abrió la lata en 76' con un cabezazo y Rashford puso la sentencia en el último minuto.

El Barça está en los octavos de final de la Copa del Rey, pero sufrió mucho más de lo previsto para imponerse al Guadalajara, un equipo inmerso en puestos de descenso de Primera RFEF. Christensen fue el héroe de un equipo azulgrana que acabó con un once titularísimo sobre el césped del Pedro Escartín. [Narración y estadísticas del partido].

No respiró tranquilo Flick en toda la noche. Sí que se alivió un poco en el minuto 77 cuando Christensen, con la colaboración de un defensa, mandaba a gol con la testa un centro llovido por De Jong desde el pico del área. Fue la única noticia positiva de un Barça que jugó con fuego durante demasiados minutos.

El Guadalajara ofreció todo lo que tuvo. Un ejercicio encomiable de físico, intensidad y orden defensivo, que se vio truncado en una acción con una pizca de mala suerte. El cabezazo del central danés iba directo a Dani Vicente, el mejor de los locales, pero el toque en uno de sus zagueros cambió la dirección del esférico y truncó el sueño copero de los manchegos.

Lamine Yamal, durante el partido contra el Guadalajara. EFE

Apenas le quedaron fuerzas en los últimos minutos. El Barça, con Pedri en el campo, comenzó a contemporizar y mover el balón de lado a lado en busca de encontrar espacios y poner la sentencia. La encontraron en el 90' con una gran acción de Rashford engañando al portero con el cuerpo y marcando a placer.

Poca mordiente

Comenzó el partido media hora más tarde de lo previsto por unos problemas en la grada supletoria del Pedro Escartín. Quizá fue eso, o también la gran intensidad del Guadalajara en cada acción, pero el Barça entró muy frío al partido. Dominó, fue prácticamente un monólogo, pero no ofrecieron lo suficiente en ataque como para adelantarse en el marcador.

Y eso que Flick puso en liza a hombres de la talla de Lamine, Eric, De Jong, Fermín o Rashford. También un Ter Stegen que debutó esta temporada y apenas tuvo trabajo durante los primeros 45 minutos.

De Jong, durante el partido contra el Guadalajara. Cristina Villarino

Un once de garantías que no fue capaz de batir el 5-4-1 del Guadalajara. No movieron el balón con velocidad, le faltó imaginación al conjunto azulgrana, y el peligro llegó a cuentagotas.

Eric García se vistió de '9' para perdonar dos cabezazos claros y un latigazo de Fermín desde fuera del área que rozó la escuadra fue lo más potable del Barça que echó por tierra la mitad del partido. No estaba contento Flick que debía cambiar cosas en el descanso si no quería meterse en un lío innecesario.

Expectación hasta el final

Pareció cambiar la cara el Barça tras el descanso con una doble ocasión de Rashford en apenas cinco minutos. Dos remates de primeras a bocajarro que se topaeron con dos pies milagrosos de Vicente. Fue un gran inició, pero los de Flick fueron perdiendo fuelle con el paso de los minutos.

Pasaba el tiempo, el Guadalajara no generaba apenas peligro, pero defendía muy bien su portería desesperando a un cuadro culé cada vez más nervioso. Flick puso más carne en el asador y dio entrada a Balde, Koundé y Pedri para solventar la papeleta.

Y lo acabó consiguiendo. Aunque no sin sufrimiento. La resistencia de los locales se acabó en el 76'. Un centro al segundo palo de De Jong y un cabezazo de Christensen que rozó en un zaguero local antes de acabar en el fondo de las mallas.

Se acabó ahí el sueño del Guadalajara. Adelantaron sus líneas en busca de lo imposible, pero les faltaron fuerzas para inquietar a Ter Stegen. Ya con el equipo volcado, Lamine puso a correr a Rashford y el inglés se deshizo de Vicente con un amago y marcó a placer para sellar el pase del Barça a los octavos de final de la Copa del Rey.