La llama de Julián Álvarez se apaga fuera del Metropolitano: ocho partidos sin marcar en la caída del Atlético de Madrid

Julián Álvarez, cabizbajo durante el partido ante el Getafe en el Coliseum. Reuters

Es el jugador más determinante del Atlético de Madrid, pero está en horas bajas. Julián Álvarez está atravesando una negativa racha que está 'condenando' a un equipo que ha dejado de contar con los goles que él garantizaba.

Los partidos fuera del Metropolitano están siendo el talón de Aquiles del conjunto rojiblanco y también la asignatura pendiente del argentino, que lleva desde el 17 de agosto sin celebrar un gol lejos de la compañía de su afición. Tres meses y medio, o lo que es lo mismo, ocho partidos.

Con el estadio siendo un fortín y tras las victorias consecutivas ante el Getafe en el Coliseum y frente al Betis en La Cartuja, la sensación que se transmitía es que el Atlético no estaba echando en falta el olfato goleador del jugador sobre el que gira su proyecto, pero nada más lejos de la realidad.

En apenas cuatro días los de Simeone han pasado de liderar momentáneamente la clasificación de La Liga a ser cuartos y situarse a nueve puntos del FC Barcelona tras las derrotas en el Camp Nou y en San Mamés.

Muy preocupante fue la actuación de Julián Álvarez en el reformado estadio azulgrana, donde pasó completamente desapercibido. De hecho, se le vio más implicado en las labores defensivas que en ataque.

Esas sensaciones cobraron aún más fuerza durante el partido ante el Athletic Club. 'La Araña' abandonó el terreno de juego en el minuto 65 tras otro partido bastante pobre.

Si bien es cierto que fue algo más participativo que ante los azulgranas, estuvo especialmente lento cuando recibía arriba en un encuentro con un ritmo de juego muy alto. Apenas un disparo desviado con la zurda desde la frontal y poco más.

Una sequía preocupante

Además, cabe destacar que aquel gol que marcó hace 113 días en la derrota del Atlético de Madrid ante el RCD Espanyol, lo hizo de falta directa, no en una jugada.

Tras el partido ante el conjunto perico -hace tres meses y medio-, el argentino se ha enfrentado ante el Alavés; Mallorca; Celta; Betis; Getafe; Arsenal, Barça y Athletic Club.

De hecho, hay que remontarse a la temporada pasada, más concretamente al 6 de abril, para ver cuándo marcó Julián Álvarez el último gol fuera del Metropolitano no siendo con el balón parado. Fue en la victoria frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Julián Álvarez se saluda con Álex Baena en el calentamiento previo al partido contra el Inter de Milán. Reuters

Más allá de su pobre rendimiento de visitante, las estadísticas de 'La Araña' reflejan una buena temporada. En 19 partidos lleva 10 goles y 4 asistencias.

Fue clave en las victorias ante el Inter de Milán y frente al Real Madrid, aunque para ver su posición en la clasificación de máximos goleadores en el campeonato español hay que bajar la mirada hasta la quinta posición.

El delantero del Atlético de Madrid ha marcado siete goles y está por detrás de Kylian Mbappé (16), Ferran Torres (11), Robert Lewandowski (8) y Vedat Muriqi (8).

El bajón de Julián Álvarez coincide además con el presunto nuevo interés del Barça en ficharle para la próxima temporada. Y es que los rumores de una posible salida a la Ciudad Condal no cesan.

Sin embargo, el club azulgrana ha dado un giro de 180 grados en su estrategia de fichajes para el próximo verano. El nombre de Julián Álvarez, que durante meses figuraba como el gran objetivo para reforzar el ataque azulgrana, ha perdido fuerza en las oficinas del Camp Nou.

La junta directiva liderada por Joan Laporta considera que el rendimiento del argentino esta temporada está por debajo de las expectativas, especialmente teniendo en cuenta las cifras económicas que implicaría su incorporación.

Lamine y Julián Álvarez luchan por llevarse el balón. Reuters

'La Araña' tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y contrato hasta 2030 con el conjunto colchonero. El Atlético podría exigir alrededor de 200 millones de euros por su traspaso, una cantidad que el Barcelona no está dispuesto a asumir.​

Deco, director deportivo del Barça, fue claro al ser consultado sobre el interés en Álvarez durante un evento benéfico en Castelldefels el pasado viernes. "Es jugador del Atlético. No hablamos de jugadores de otro equipo porque luego se enfadan", afirmó con tono diplomático pero contundente.

El portugués añadió que "ahora no es el momento" de hablar de fichajes: "Lo que necesitamos es seguir recuperando jugadores, ya que hemos tenido más lesionados de lo normal. No es el momento de hablar de fichajes y aún menos del verano".​

Un posible fichaje complicado

Esta postura marca un cambio significativo respecto a las intenciones de Laporta, quien había manifestado públicamente su deseo de fichar a una estrella de primer nivel. Sin embargo, la directiva azulgrana considera que la diferencia entre el coste de Álvarez y su rendimiento actual no justifica la inversión.​

En paralelo, el Barcelona no descarta la continuidad de Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza en junio de 2026, si mantiene su buen nivel y acepta ajustar sus condiciones económicas.