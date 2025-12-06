La alineación probable del Real Madrid contra el Celta de Vigo en la jornada 15 de La Liga

El Real Madrid vuelve un mes después al Santiago Bernabéu con la obligación de vencer y convencer antes del vibrante partido de Champions contra el Manchester City. Los de Xabi Alonso van paso a paso y ahora todo el foco está puesto en el duelo liguero contra el Celta de Vigo.

Un encuentro en el que el conjunto blanco buscará confirmar la mejoría mostrada hace apenas unos días en San Mamés. Para ello, Alonso no se guardará prácticamente nada y pondrá en liza a casi todos sus mejores hombres en vistas a no sufrir ningún susto inesperado de los gallegos.

A diferencia del choque ante el Athletic, no estarán Trent y Camavinga, por lo que Xabi Alonso se verá obligado a encajar las piezas en su sistema.

En portería estará Courtois. El belga viene de dejar su portería a cero y de realizar un par de intervenciones de mucho nivel ante el Athletic. Es uno de los sostenes del equipo y querrá volver a echar el candado a su portería.

Por delante, Xabi Alonso formará con una defensa de cuatro en la que Álvaro Carreras ocupará el lateral izquierdo y donde Fede Valverde regresará al perfil derecho ante la plaga de bajas en la posición. En el centro de la zaga repetirá Militao, pero Rüdiger descansará dejando su lugar a Asencio o Huijsen.

En el centro del campo, las ausencias de Valverde y Camavinga dejan a Ceballos con muchas opciones de ser titular. El utrerano está rindiendo bien cuando Alonso echa mano de él y será el encargado de dirigir el juego del Real Madrid desde la sala de máquinas.

La alineación probable del Real Madrid contra el Celta.

Junto a él estarán Güler, que regresará a la titularidad tras ser suplente contra el Athletic, y un Tchouaméni que está a una amarilla de cumplir ciclo y perderse el siguiente compromiso.

Unos metros por delante jugará Jude Bellingham. El inglés firmó una gran actuación contra el Athletic y quiere reencontrarse consigo mismo después de unos últimos partidos algo dubitativos. Ante el Celta, un equipo que deja jugar, tendrá la oportunidad de brillar.

Para el gol repetirán Vinicius y Mbappé. Ambos mostraron una gran conexión contra el Athletic jugando con libertad en la doble punta y su rendimiento será clave para acercar al Madrid hacia la victoria.

Mbappé, que vive en estado de gracia, buscará sumar más goles que le acerquen a la marca de 59 de Cristiano Ronaldo en un año natural. Está a cuatro y a cinco de convertirse en el futbolista del Real Madrid con más goles en un año.

Alineación probable Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio o Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinicius.