Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, los rivales de España en el grupo H del Mundial 2026

Los jugadores de la Selección celebran el gol de Oyarzabal. Reuters

España se medirá a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en la fase de grupos del Mundial 2026. La Selección quedó encuadrada en el Grupo H, curiosamente el mismo en el que jugó en Sudáfrica 2010, donde salió campeona del mundo.

Se trata de un grupo asequible para el combinado nacional, que tendrá a Uruguay como el principal rival a batir. Tanto Arabia Saudí como Cabo Verde no deberían presentar, a priori, demasiado obstáculo para la Selección.

España debutará el 15 de junio en Atlanta o Miami ante Cabo Verde. La selección africana será la primera piedra de toque para España, un rival sobre el papel muy asequible para que los hombres de Luis de la Fuente puedan comenzar con buen pie su participación en la Copa del Mundo.

Arabia Saudí será el segundo rival de España en este Mundial 2026. Este encuentro se jugará el 21 de junio en Atlanta o Miami, sede todavía por decidir. Un segundo partido también muy favorable para el combinado nacional, que podría dejar encarrilado su pase a los cruces en las dos primeras jornadas.

Arabia Saudí y España ya coincidieron en el Mundial 2006 que se disputó en Alemania. Ambas selecciones se vieron las caras en el último encuentro del grupo y el resultado fue favorable para España (1-0) gracias al gol de Juanito.

El choque definitivo en el que España puede cerrar su clasificación para los octavos de final tendrá lugar el 26 de junio. Este partido decisivo ante Uruguay puede ser en México o en Estados Unidos, ya que Guadalajara o Houston son los escenarios posibles.

Este Mundial 2026 será el más largo y numeroso de la historia, y se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un posible cruce con Argentina

El sorteo fue benévolo por una parte para España, pero también traicionero mirando a los cruces directos. El grupo de la Selección se cruzará con el grupo J, donde quedó encuadrada Argentina, la campeona del mundo.

Es decir, que podría darse un posible cruce entre Argentina y España en dieciseisavos de final en el caso de que una selección quede primera y la otra segunda de su grupo.

El resto de selecciones del grupo J son Austria, Argelia y Jordania, rivales mucho más asequibles con los que España tendría muchas más opciones de seguir adelante en el torneo.

Brasil y Francia, las peor paradas

Sin un 'grupo de la muerte' debido al amplio abanico de selecciones con el que cuenta este Mundial, quizás Brasil y Francia son las favoritas peor paradas.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tendrá a Marruecos como su rival más potente, semifinalista en el anterior Mundial. También se enfrentará a Escocia y a Haití.

Francia, por su parte, tiene como rivales a la Noruega de Erling Haaland, y a Senegal. Además, aún le falta por conocer a un último contrincante que saldrá de la repesca y que será Irak, Bolivia o Surinam.

Configuración de los grupos

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y ganador repesca D (Dinamarca, Macedonia, Rep. Checa e Irlanda)

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y ganador repesca A (Italia, Irlanda del Norte, Bosnia y Gales).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo D: EE UU, Australia, Qatar y ganador repesca C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curaçao

Grupo F: Holanda, Japón, Túnez y ganador repesca D (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania)

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y ganador repesca Irak, Bolivia y Surinam

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y ganador repesca Jamaica, RC Congo y Nueva Caledonia.