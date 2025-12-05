Aridane, el defensa de la UD Almería, detenido por estrellar su Porsche y dar positivo en el control de alcoholemia

Aridane Hernández, defensa de la UD Almería, fue detenido en la madrugada del jueves al viernes por protagonizar un accidente de tráfico. El defensor canario arrojó positivo en el control de alcoholemia que le realizó la policía después del siniestro.

En torno a las 4:00 horas de la madrugada Aridane Hernández estrelló su Porsche Cayenne negro contra otros tres coches que estaban aparcados. No sólo eso, también causó serios desperfectos en la entrada de un parking.

El incidente sucedió en el Residencial Cemar de Almería, en el barrio de La Vega de Acá. La policía no tardó en acudir al lugar de los hechos, y en ese momento decidió realizarle un control de alcoholemia al jugador de la UD Almería.

El resultado arrojó un resultado positivo, por lo que fue detenido inmediatamente por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, unas pocas horas después fue puesto en libertad. Ahora deberá esperar a un juicio rápido.

El incidente ha causado una gran indignación entre la afición del Almería, ya que el equipo entrenaba en la mañana de este viernes. Este mismo sábado, el conjunto andaluz se enfrenta al Andorra en el partido de la jornada 17 de Segunda División.

Aún está por conocer si esta conducta temeraria del futbolista tendrá su correspondiente sanción por parte del club.

Un defensa experimentado

Aridane fichó el pasado verano por la UD Almería después de finalizar su vínculo con el Rayo Vallecano. El canario, siempre potente en defensa, ha militado las últimas temporadas en Primera División y ha competido al más alto nivel.

Los dos últimos cursos los pasó en el Rayo Vallecano, pero anteriormente jugó seis temporadas en las filas del Club Atlético Osasuna. Durante su carrera también ha jugado en otros equipos como Cádiz, Granada o Alavés.

Aridane, futbolista de Osasuna osasuna.es

Pese a bajar de categoría, Aridane no estaba contando con la confianza de su entrenador y apenas estaba participando esta temporada con el Almería. Su equipo se encuentra tercero en la clasificación, peleando por los puestos de ascenso directo a Primera, pero ahora su paz se ve interrumpida por este incidente.