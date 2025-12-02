Camavinga, durante el partido contra el Girona.

La alineación probable del Real Madrid contra el Athletic Club en la jornada 19 de La Liga

Fijos, dudas y bajas del conjunto de Xabi Alonso en su visita a San Mamés en busca de cortar la mala racha de tres empates consecutivos.

El Real Madrid y Xabi Alonso no tienen margen de error. Después de tres empates consecutivos y perder el liderato de La Liga, el encuentro de este miércoles en San Mamés frente al Athletic se les presenta a los blancos como un duelo lleno de urgencias.

No se pueden permitir los de Chamartín un nuevo tropiezo. Ya están a la estela del Barça después de perder una renta de cinco puntos en un mes y necesitan ganar para intentar salir de una crisis que no deja de acrecentarse.

Alonso no puede permitirse rotar y pondrá en liza a sus mejores hombres. El tolosarra sigue sin encajar bien todas las piezas y el partido en Bilbao será una prueba de fuego ante un rival herido con ganas de reivindicarse.

Bajo los palos estará Courtois. El belga buscará volver a dejar la portería a cero tres partidos después y para ello necesitará también un buen desempeño de su línea defensiva.

Una zaga de cuatro en la que Carreras y Trent ocuparán los laterales y en la que Militao y Rüdiger apuntan a repetir como pareja de centrales. Ambos fueron de lo más destacado en Girona y parecen los encargados de devolver al equipo la solidez del inicio de temporada.

En el centro del campo tampoco hay demasiadas dudas. La única, ver si Güler será titular o si entrará en escena Camavinga. El turco fue sustituido al descanso en Motilivi tras un mal primer tiempo y Xabi Alonso podría apostar por el francés.

La alineación probable del Real Madrid contra el Athletic.

Quienes parecen seguros en el once son Tchouaméni, que está a una tarjeta amarilla de llegar a las cinco y ser sancionado, Valverde y Bellingham. El inglés ha vuelto a bajar su rendimiento en los últimos partidos, pero espera recuperar sensaciones ante un rival y un escenario que le trae grandes recuerdos.

En la delantera formarán Vinicius y Mbappé. Son los futbolistas más diferenciales del equipo y muchas de las opciones de victoria del Real Madrid en San Mamés pasará por ellos. Especialmente por el francés, que ha marcado prácticamente el 50% de los goles de los blancos en La Liga.

Rodrygo y Brahim esperarán su oportunidad en el banquillo. Lo mismo para Gonzalo y Endrick, aunque es probable que ninguno de ellos cuente con minutos, especialmente el brasileño.

Alineación probable Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga o Güler, Valverde, Bellingham; Vinicius y Mbappé.